Зачем феминистки решили переписать «Белоснежку», и звезды, поддержавшие новые форматы

Сказка про Белоснежку – одна из первых романтических историй, которую узнают девочки по всему миру. Главная изюминка сказки, конечно, поцелуй истинной любви, который дарит принц спящей принцессе. Однако скоро все может измениться.

Феминистки из сообщества SFGate решили, что так не пойдет, и сказку нужно переписать – ведь никто не спрашивал у Белоснежки согласия на поцелуй. Она могла его не хотеть, и назвать его добровольным нельзя.

Многие лидеры мнений по всему миру вступились за сказку, однако это мнение нельзя назвать самым популярным – ведь селебрити по всему миру активно отстаивают новые порядки.

Идея переписать сказку, кстати, тоже не новая – сделать это не так давно решила Натали Портман. Ради своей дочери Амалии актриса решила переписать сказки, и уже начала – создала собственные версии сказок «Черепаха и заяц», «Три поросенка» и «Мышь городская и мышь деревенская».

Все потому, что в них преобладают мужские персонажи. А она хочет показать дочери мир, который «включает в себя множество гендеров, а не отражает преимущественно мужской мир».

Актрисе Эль Фаннинг тоже не нравится мужское превосходство, и она заявляет, что предпочитает играть сильных персонажей.

«В кино по-прежнему много ролей, в которых героини зависят от главного героя. Нам не обязательна любовная линия, мы вполне можем быть самостоятельны. Есть так много фильмов, в которых парни одни и просто делают свое дело. Почему бы не снимать такое про женщин», заявила актриса в одном из интервью.

В этом она не одинока – в прокат выходит много фильмов, где во главе действительно оказывается женщина. Так, скоро мы сможем увидеть новую версию истории Анны Болейн, которая борется за свои права в патриархальном мире.

А вот в России звезды нередко высказываются наоборот. Светлана Лобода и Елизавета Боярская активно поддерживают традиционные семейные ценности, где мужчина – голова. А Оксана Акиньшина и вовсе привлекла к себе внимание, назвав феминизм «проблемой некрасивых женщин».