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«Зачем это делать напоказ?»: в Сети раскритиковали абсолютно обнаженную Любовь Толкалину

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Любови Толкалиной

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40-летняя актриса вновь удивила подписчиков.

Любовь Толкалина зачастую эпатирует пользователей Сети неоднозначными фото и видео, которые публикует в Instagram. Несколько часов назад актриса поделилась новыми снимками, на которых позирует абсолютно обнаженной, сидя на траве: «Солнцестояние...Солнцеворот... одеться в солнечный свет... пришел день вхождения бога Солнца в полную силу.Сегодня объединяются все четыре стихии – огонь, вода, земля и воздух. Загадываем».

«Зачем это делать напоказ...», «Голой на траве...А если какая букашка куда нить не туда заползет???)))», «Срамота», «Ну хочешь ты голышом единения с природой, пожалуйста, но напоказ то зачем?», «Не нужно было так позорить себя, итак мы видим, что у вас хорошая фигура», «Клещей не боитесь?» — раскритиковали снимки подписчики. Однако многие встали на защиту Толкалиной, отметив, что такую потрясающую фигуру, как у нее, не стыдно демонстрировать обнаженной.

А вы бы так смогли сделать?

Фото: instagram

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