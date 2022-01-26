Забрать все: старшие дочери Сергея Доренко судятся с его молодой вдовой за наследство

Однако через три месяца после смерти отца в мае 2019-го его старшая дочь подала иск в суд, в котором попросила признать его завещание недействительным. Но ей не удалось доказать подделку документов. Эксперты установили, что подпись под документом Доренко сделал сам и подлинность бумаг не вызывает сомнения.

И все же после смерти экс-мужа Марина Доренко и ее дети сумели ко всем богатствам, что им оставил Сергей, добавить еще часть денег с его счетов и часть акций его компании.

Казалось бы, страсти улеглись, первая семья журналиста получила все, что хотела, и даже больше. Но издание «СтарХит» выяснило, что в январе 2022 года теперь уже вторая старшая дочь Доренко подала в суд новый иск с просьбой признать недействительным завещание бабушки, матери Сергея Доренко.

Женщина ушла из жизни в мае 2021-го. И она пожелала оставить свое имущество 11-летней внучке Варваре. В силу возраста девочки ее представителем является мать Юлия. Ксения Доренко просит суд признать, что на момент составления документа ее бабушка была недееспособна. Ответчиками в суде выступают Варя и Юлия Доренко, а также заверивший завещание нотариус.

Мать журналиста Татьяна Ивановна в последние годы жизни сблизилась со снохой Юлией. Они постоянно созванивались, а смерть свекрови молодая вдова Доренко тяжело переживала.

Напомним, что причиной смерти Сергея Доренко стал разрыв аорты.