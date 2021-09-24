Забрали самое ценное: беременную Нюшу ограбили в центре Барселоны
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @nyusha_nyusha
Ограбления в туристической части Барселоны — явление частое. Поэтому, как только супруги, вернувшись с экскурсии, заметили пропажу вещей, им сразу подсказали, что необходимо сделать: «Мы увидели, что стекло у машины разбито, а багажник пуст. Там были сумки, деньги, документы. Как оказалось, в Барселоне это очень распространенная проблема. Часто бывает такое, что документы просто выбрасывают в ближайшие кусты. Преступникам не нужны документы. Но мы свои так и не нашли, поэтому пришлось обратиться в консульство», — поделилась с подписчиками Нюша.
Нюша с мужем сразу отправились с полицию, а затем — в консульство. Для оформления временных бумаг, которые по возвращении в Москву нужно будет восстанавливать заново.
Но ни певица, ни ее родные не стали из-за случившегося отменять планы на дальнейший отдых. Певица даже предпочла сильно не расстраиваться: «Я отношусь к таким вещам философски. Мы не знаем, для чего на самом деле случаются такие вещи. Их просто нужно принимать. Конечно, теперь нам придется переоформить документы, но, значит, так надо», — объяснила звезда.
Фото и видео: Instagram, Rambler