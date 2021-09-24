Забрали самое ценное: беременную Нюшу ограбили в центре Барселоны

Нюша с мужем сразу отправились с полицию, а затем — в консульство. Для оформления временных бумаг, которые по возвращении в Москву нужно будет восстанавливать заново.

Но ни певица, ни ее родные не стали из-за случившегося отменять планы на дальнейший отдых. Певица даже предпочла сильно не расстраиваться: «Я отношусь к таким вещам философски. Мы не знаем, для чего на самом деле случаются такие вещи. Их просто нужно принимать. Конечно, теперь нам придется переоформить документы, но, значит, так надо», — объяснила звезда.