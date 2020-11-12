Заболевший коронавирусом Светлаков рассказал о своем самочувствии после госпитализации

Столкнувшийся с серьезным заболеванием шоумен не стал делать тайну из своего состояния, а честно ответил о том, как обстоят дела на данный момент, передает издание РИА Новости. 42-летний Сергей Светлаков признался, что у сейчас у него на фоне заражения COVID-19 наблюдается небольшое поражение легких и высокая температура, поэтому врачи настоятельно рекомендовали ему пройти курс терапии в больнице. «Действительно есть небольшое поражение в легких от Covid и температура. Но глобально все нормально. Спасибо», - поспешил успокоить поклонников Светлаков.

Напомним, что диагноз «коронавирус» подтвердился у актера несколько дней назад, но из-за того, что болезнь протекала в легкой форме, юмориста оставили лечиться дома. Сегодня его состояние ухудшилось, обнаружилось, что болезнь затронула легкие, поэтому врачи поспешили забрать шоумена в медицинское учреждение, где после беглого осмотра приняли решение перевести его в другую больницу, более приспособленную для пациентов с таким диагнозом.