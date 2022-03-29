Заболевшая Анна Седокова не может получить необходимую медицинскую помощь в США

Еще зимой Анна Седокова с супругом улетела жить в США. Долгое время певица ничего не публиковала в личном блоге, но недавно вышла на связь с подписчиками. В своем Telegram-канале она рассказала, что страдает от хронической болезни, которая мешает ей жить.

Как оказалось, всю свою жизнь Анна борется с крапивницей. В последнее время она столкнулась с сильным стрессом, что повлияло на обострение аллергической реакции. Тело Седоковой покрылось сыпью, что доставляет ей дискомфорт. Исполнительница опасается, что у нее разовьется сильный отек гортани. Однажды такое уже случалось с Анной во время отпуска в Греции. Такой отек может быть смертельно опасен.