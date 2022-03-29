Заболевшая Анна Седокова не может получить необходимую медицинскую помощь в США
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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press
Еще зимой Анна Седокова с супругом улетела жить в США. Долгое время певица ничего не публиковала в личном блоге, но недавно вышла на связь с подписчиками. В своем Telegram-канале она рассказала, что страдает от хронической болезни, которая мешает ей жить.
Как оказалось, всю свою жизнь Анна борется с крапивницей. В последнее время она столкнулась с сильным стрессом, что повлияло на обострение аллергической реакции. Тело Седоковой покрылось сыпью, что доставляет ей дискомфорт. Исполнительница опасается, что у нее разовьется сильный отек гортани. Однажды такое уже случалось с Анной во время отпуска в Греции. Такой отек может быть смертельно опасен.
Певица объяснила, что помочь в ее ситуации может лишь укол, который ей ставил врач в Москве. Это довольно дорогое лекарство, и отпускается оно исключительно по рецепту. В России Седокова могла приобрести его за 40 тысяч рублей. За рубежом дела обстоят иначе. Мало того что лекарство тяжело найти, так оно еще и стоит в несколько раз дороже.
По всей видимости, Анне сейчас приходится экономить. Ведь она является единственным добытчиком в семье. В связи с последними событиями она не зарабатывает на концертах, бизнес по пошиву одежды несет убытки, заработок в соцсетях приостановился, а ее супруг до сих пор безработный. Известно, что звездная пара живет в Америке на средства, вырученные от продажи столичной квартиры.
Фото: Global Look Press