Забавные фразы звезд о брачных отношениях: «Нам никогда не хотелось развестись в одно и тоже время»

Гвинет Пэлтроу однажды спросила своего отца: «Как вам с мамой удалось прожить 33 года вместе?», на что он ответил: «Нам никогда не хотелось развестись в одно и тоже время».

Актриса Элизабет Тейлор, которая была в браке 8 раз за семью разными мужчинами, о себе говорила скромно: «Я — верная жена. Вероятно, слишком верная, раз была замужем восемь раз».

Райан Рейнольдс и Блейк Лавли известны своим очаровательным отношением друг к другу. Во время одной из церемоний, Райан признался: «Я хочу поблагодарить свою жену Блейк. Все, что я делаю, я делаю, чтоб ее рассмешить».