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Забавные фразы звезд о брачных отношениях: «Нам никогда не хотелось развестись в одно и тоже время»

«Хорошее дело браком не назовут», — любят говорить в России, но опыт голливудских звезд, всемирно известных ученых и политических деятелей, показывает, что к семейным отношениям можно относиться с юмором. Главное, чтобы в этом была любовь.
Забавные фразы звезд о брачных отношениях: «Нам никогда не хотелось развестись в одно и тоже время»

Гвинет Пэлтроу однажды спросила своего отца: «Как вам с мамой удалось прожить 33 года вместе?», на что он ответил: «Нам никогда не хотелось развестись в одно и тоже время».

Актриса Элизабет Тейлор, которая была в браке 8 раз за семью разными мужчинами, о себе говорила скромно: «Я — верная жена. Вероятно, слишком верная, раз была замужем восемь раз».

Райан Рейнольдс и Блейк Лавли известны своим очаровательным отношением друг к другу. Во время одной из церемоний, Райан признался: «Я хочу поблагодарить свою жену Блейк. Все, что я делаю, я делаю, чтоб ее рассмешить».

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Уинстон Черчилль, премьер-министр Великобритании

Фото: picture alliance

Уинстон Черчилль считал свою жену лучшим, что с ним только могло случится: «Моим самым блестящим достижением было то, что я смог убедить жену выйти за меня замуж».

Эксперт в крепких отношениях, актер и автогонщик Пол Ньюман, был убежден, что у каждого из супругов должны быть свои интересы. «Нельзя постоянно везде быть вместе и дышать друг другу в шею», — мудро говорил он.

А один из умнейших мужчин в истории, ученый Альберт Эйнштейн, как-то сказал: «Мужчина женится с надеждой, что женщина никогда не изменится. Женщина выходит замуж с надеждой, что мужчина будет меняться. Оба будут разочарованы».

Кетрин Зета-Джонс уже много лет счастлива в браке с Майклом Дугласом. Секрет продолжительных и крепких отношений она видит в одном: «Чтобы брак был успешным, у каждой женщины должна быть собственная ванная комната. Точка».

«Девушка может ждать, пока не появится подходящий мужчина, но между тем это не значит, что она не может прекрасно проводить время со всеми не подходящими», — говорила певица Шер.

Фото и видео: Рамблер, picture alliance

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