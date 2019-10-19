«За вечер я появилась в одном ресторане с шестью разными мужчинами»: Чулпан Хаматова рассказала о свиданиях за деньги

Звезда театра и кино немало удивила ведущую своим признанием о начале благотворительного пути: «Нужно было срочно сделать ремонт в отделении детской клинической больницы. Я поспрашивала всех своих друзей-звезд, есть ли у них люди с деньгами. Просто звонила и говорила, боясь открыто попросить денег: «Здравствуйте, я артистка. Хочу с вами поужинать». Из этого мало что получалось. У нас не было никаких доказательств, что мы умеем работать, что мы на эти деньги действительно сделаем что-то хорошее. Однажды у меня выпал свободный вечер, и я напихала шесть ужинов подряд. Тогда еще не было ресторанного блаженства, которое есть сейчас, только несколько неплохих заведений. В итоге за вечер я появилась в одном ресторане с пятью разными мужчинами. Когда я в шестой раз вошла с очередным богатым кавалером, портье посмотрел на меня, как на эскортницу».

По словам актрисы, ей было очень неловко, тем более, что предыдущие пять ужинов оказались неудачными: «Когда я в шестой раз открыла это же меню, я расплакалась от бессилия. Я сказала: «Не надо, не кормите меня, дайте, пожалуйста, денег на этот аппарат»». Улыбаясь, Чулпан призналась, что сейчас ее шестой «кавалер» — ближайший друг, который до сих пор очень серьезно помогает фонду. «Мы любим вспоминать эту историю, но с тех пор я больше ни разу не пользовалась этим способом», — подытожила Хаматова.

Актриса отметила, что на сегодняшний день помочь фонду может абсолютно любой человек, а на официальном сайте организации в открытом доступе размещены все документы и отчеты о потраченных средствах.