«За спиной Россия!»: Ургант спародировал Водянову с футболистом Смоловым на обложке глянца

«Вместе победим! За спиной Россия!» — так подписал Иван свой коллаж.

Большинство интернет-пользователей оценили юмор Урганта, но некоторые подписчики неправильно его поняли: «Вот уж не подумала бы что Ургант станет поддерживать все это фрик шоу и не просто поддерживать а пропагандировать», «Кем по сути является наша сборная по футболу. Может задумаются и начнут играть, а не быть тем и кем их называют», «И этот туда же! Абзац».

Впрочем, ни Иван, ни Федор, ни Наталья Водянова никак не отреагировали на эти выпады. А что вы думаете по поводу наделавшей шума шутки Урганта?

Фото: Instagram