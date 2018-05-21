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«За спиной Россия!»: Ургант спародировал Водянову с футболистом Смоловым на обложке глянца

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Федор Смолов и Иван Ургант
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В микроблоге шоумена Ивана Урганта появилась забавная фотожаба.

Вчера вечером гостем шоу «Вечерний Ургант» стал футболист Федор Смолов, и ведущий проекта Иван Ургант подготовил к этому визиту смешной сюрприз. На обложке свежего номера журнала Vogue Russia он подставил свое лицо вместо лица Натальи Водяновой, обнимающей Федора.

«Вместе победим! За спиной Россия!» — так подписал Иван свой коллаж.

Большинство интернет-пользователей оценили юмор Урганта, но некоторые подписчики неправильно его поняли: «Вот уж не подумала бы что Ургант станет поддерживать все это фрик шоу и не просто поддерживать а пропагандировать», «Кем по сути является наша сборная по футболу. Может задумаются и начнут играть, а не быть тем и кем их называют», «И этот туда же! Абзац».

Впрочем, ни Иван, ни Федор, ни Наталья Водянова никак не отреагировали на эти выпады. А что вы думаете по поводу наделавшей шума шутки Урганта?

Фото: Instagram

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