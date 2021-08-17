За скандальное интервью принцессы Дианы BBC заплатит $2 миллиона королевской семье

Во время встречи Мартин спекулировал фактами, которые впоследствии окажутся ложными. Но его задачей было получить согласие леди Спенсер на откровенную беседу. Ему удалось убедить и Диану, и ее брата в том, что им не стоит доверять своему окружению. Журналист сообщил, что ее почта просматривается, а в ее автомобиле установлены прослушивающие устройства. В итоге — Диана согласилась дать интервью, которое и вышло в эфир 20 ноября 1995 года в программе «Панорама». Его посмотрели 23 млн британцев, а журналист сделал себе имя.

После публикации детального расследования лорда Дайсона нынешний глава BBC Тим Дэви назвал день обнародования результатов разбирательства черным днем для корпорации, а экс-гендиректор BBC Тони Холл, который, как следует из публикации, покрывал журналиста Мартина Башира, ушел с поста руководителя Лондонской Национальной галереи.