За скандальное интервью принцессы Дианы BBC заплатит $2 миллиона королевской семье
Выплатить компенсацию придется британскому телеканалу. Как пишет Daily Mail, королевская семья решила направить эти деньги на благотворительность. Условия, на которых денежная сумма будет выплачена, не разглашаются, но назначенная сумма в 1,15 миллиона фунтов стерлингов (около $2 миллионов) примерно равна той, что BBC заработало, когда откровения принцессы вышли в эфир.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: imago stock&people via www.imago/Global Look Press
На интервью снова обратили внимание после тщательного расследования лорда Дайсона об обстоятельствах, при которых в 1995 году принцесса Диана согласилась на интервью. История началась за несколько месяцев до самого диалога. Родному брату принцессы позвонил малоизвестный журналист Мартин Башир и сказал, что у него есть секретные факты о том, что бывший глава службы безопасности графа получал деньги от таблоидов и спецслужб за личную информацию о Спенсерах. И попросил личной встречи с Дианой.
Во время встречи Мартин спекулировал фактами, которые впоследствии окажутся ложными. Но его задачей было получить согласие леди Спенсер на откровенную беседу. Ему удалось убедить и Диану, и ее брата в том, что им не стоит доверять своему окружению. Журналист сообщил, что ее почта просматривается, а в ее автомобиле установлены прослушивающие устройства. В итоге — Диана согласилась дать интервью, которое и вышло в эфир 20 ноября 1995 года в программе «Панорама». Его посмотрели 23 млн британцев, а журналист сделал себе имя.
После публикации детального расследования лорда Дайсона нынешний глава BBC Тим Дэви назвал день обнародования результатов разбирательства черным днем для корпорации, а экс-гендиректор BBC Тони Холл, который, как следует из публикации, покрывал журналиста Мартина Башира, ушел с поста руководителя Лондонской Национальной галереи.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram