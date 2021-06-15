За кулисами Little big: режисер группы Алина Пязок о пути к славе и отношениях
Алина стала гостьей нового выпуска «Скажи Гордеевой», и рассказала о том, какое место она занимает в группе Little big, какие у них отношения, как они пришли к успеху и почему у нее с Ильичом парные тату.
Сейчас Little big забрались очень высоко – но так было не всегда. Как рассказала Екатерине Алина, раньше им приходилось жить вчетвером и скидываться на гречу. Кроме того, начиная проект, ребята просто хотели повеселиться.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @alina_pasok
«Мы давно хотели сделать что-то классное вместе с Ильей. Встретились — и решили сделать группу. Мне хотелось визуально показать коллектив, всегда верила в талант Ильича. Все начиналось, как шутка. Мы решили пошутить на 1 апреля — сделать вот такой коллектив. Мы сняли клип Harlem Shake, который был тогда популярен, а потом решили, что сделать группу было бы тоже здорово. Клипы мы снимаем вместе с Ильичом, очень сильно любим импровизировать. Вместо раскадровки делаем pre-shoot: зовем домой 10 друзей, раздаем каждому по роли и разыгрываем, как это примерно будет выглядеть».
Ребятам пришлось вместе пройти непростые времена.
« 8 лет назад мы скидывались на гречку. У нас была банка с деньгами, мы скидывали туда мелочь. А когда все это заканчивалось, мы высыпали мелочь на стол и покупали на нее гречку. Жили вчетвером: Илья, Эльдар, Ира (Ирина Смелая, бывшая супруга Прусикина, – прим.ред) и я. Когда не хватало денег, мы кормили друг друга. А теперь: здравствуйте! Гречу едим до сих пор — это вкусно и полезно. Типа мы русские», – смеется Алина.
Отношения в коллективе самые что ни на есть дружеские – если, конечно, не считать романов Ильича с коллегами. Интересно, что в отношениях с ним подозревали и Алину – тем более что есть повод, ведь ребята набили парные татуировки.
«Я пришла к талантливому татуировщику, к которому ходил Ильич, и сказала: «Давай ты набьешь мне, что хочешь и где хочешь». Он набил мне операторскую камеру. А на другой руке сделала мишку — как у Ильича. У нас парные татуировки. Нас считали парой? Серьезно? Ни разу не слышала. Мы, на самом деле, очень близкие друзья. У меня с Ильичом никогда и ничего, нет. Много раз снимали дом, жили вместе. Мы такая коммуна», – признается она.
Пязок также прокомментировала историю с «Евровидением». Как оказалось, участники группы не пожелали соревноваться сами с собой. Год назад Little big набрали 206 миллионов просмотров их клипа на песню «Uno».
«Когда был отбор на «Евровидение», Илья говорил, что мы не хотим соревноваться сами с собой. Хочется ли, чтобы нас знали на западе и в частности в Америке? Да. Интересно иметь такую ачивку, первое место в чарте Billboard, почему бы нет?»
Фото: Instagram Алины Пязок
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