За кулисами Little big: режисер группы Алина Пязок о пути к славе и отношениях

Ребятам пришлось вместе пройти непростые времена.

« 8 лет назад мы скидывались на гречку. У нас была банка с деньгами, мы скидывали туда мелочь. А когда все это заканчивалось, мы высыпали мелочь на стол и покупали на нее гречку. Жили вчетвером: Илья, Эльдар, Ира (Ирина Смелая, бывшая супруга Прусикина, – прим.ред) и я. Когда не хватало денег, мы кормили друг друга. А теперь: здравствуйте! Гречу едим до сих пор — это вкусно и полезно. Типа мы русские», – смеется Алина.

Отношения в коллективе самые что ни на есть дружеские – если, конечно, не считать романов Ильича с коллегами. Интересно, что в отношениях с ним подозревали и Алину – тем более что есть повод, ведь ребята набили парные татуировки.

«Я пришла к талантливому татуировщику, к которому ходил Ильич, и сказала: «Давай ты набьешь мне, что хочешь и где хочешь». Он набил мне операторскую камеру. А на другой руке сделала мишку — как у Ильича. У нас парные татуировки. Нас считали парой? Серьезно? Ни разу не слышала. Мы, на самом деле, очень близкие друзья. У меня с Ильичом никогда и ничего, нет. Много раз снимали дом, жили вместе. Мы такая коммуна», – признается она.

Пязок также прокомментировала историю с «Евровидением». Как оказалось, участники группы не пожелали соревноваться сами с собой. Год назад Little big набрали 206 миллионов просмотров их клипа на песню «Uno».

«Когда был отбор на «Евровидение», Илья говорил, что мы не хотим соревноваться сами с собой. Хочется ли, чтобы нас знали на западе и в частности в Америке? Да. Интересно иметь такую ачивку, первое место в чарте Billboard, почему бы нет?»