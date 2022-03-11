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Друг Тома Хаоса рассказал, что певец был несчастлив в личной жизни: «Его использовали»

Публику шокировала новость о смерти участника известной поп-группы Тома Хаоса. О трагическом известии сообщили близкие музыканта, которые отметили, что у него были запланированы рабочие дела и несколько интервью.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Близкие Тома Хаоса считали его очень жизнерадостным человеком

Фото: www.instagram.com/tomchaos

Том Хаос (Вячеслав Зинуров) перестал выходить на связь 10 марта. Его близкие всерьез обеспокоились. Позже стало известно, что звезды уже нет в живых. О причине смерти пока не сообщается. Артист скончался в возрасте 50 лет.

Оказалось, что незадолго до случившегося участник группы «Отпетые мошенники» дал интервью каналу МУЗ-ТВ. В нем певец поделился откровенными подробностями своей жизни.

В интервью певец открыто рассказал о своих проблемах

В интервью певец открыто рассказал о своих проблемах

Фото: пресс-служба МУЗ-ТВ

В программе МУЗ-ТВ друг Хаоса признался: «На парковке прощались, я Славке по плечу похлопал: «Славка, я тебя не узнаю, где твой задор боевой?». У него видимо много разочарований, потому что у него так и не сложилась личная жизнь. Эти мимолетные какие-то романы, он каждый раз влюблялся, все, говорит, я нашел. Ну его использовали».

Артист планировал дальнейшую творческую деятельность

Артист планировал дальнейшую творческую деятельность

Фото: www.instagram.com/tomchaos

Том Хаос упомянул конфликт с Сергеем Амораловым: «Я просто считаю, что надо бороться за имя. Человек действительно не дает нам выступать, хотя мы ему дорогу не перекрываем». Напомним, недавно стало известно, что дуэт «Отпетые мошенники» (третий участник группы, Гарик Богомазов, еще в 2011 году оставил коллег) окончательно рассорился из-за денег и авторских прав. Как отмечала жена Богомазова, Аморалов и концертный директор группы обманывали Гарика и Тома и сильно преуменьшали их доход.

По этому поводу и высказался незадолго до смерти Хаос: «С ним было очень тяжеловато разговаривать, особенно в последнее время. Когда я пытался с ним поговорить про гонорары, что происходит… С человеком что-то поменялось. Я доверял этому человеку, знал, что работаем по-честному, ездим вместе и испытываем одни и те же трудности. Снимаем клипы, все делаем напополам. Я думаю, и название должно было быть 50 на 50. Обсудил бы со мной».

Том сильно переживал из-за спора с коллегой: «Несправедливо получается. Я готов бороться, потому что мне хочется, чтобы была справедливость. Наверное, для него считается, что деньги решают все. А мне кажется, что справедливость является самым главным фактором». К слову, Хаос и Богомазов собирались подать в суд на Аморалова. Последний пока не сообщил о своих дальнейших намерениях.

Фото: пресс-служба МУЗ-ТВ, Instagram

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