Друг Тома Хаоса рассказал, что певец был несчастлив в личной жизни: «Его использовали»
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Фото: www.instagram.com/tomchaos
Том Хаос (Вячеслав Зинуров) перестал выходить на связь 10 марта. Его близкие всерьез обеспокоились. Позже стало известно, что звезды уже нет в живых. О причине смерти пока не сообщается. Артист скончался в возрасте 50 лет.
Оказалось, что незадолго до случившегося участник группы «Отпетые мошенники» дал интервью каналу МУЗ-ТВ. В нем певец поделился откровенными подробностями своей жизни.
Фото: пресс-служба МУЗ-ТВ
В программе МУЗ-ТВ друг Хаоса признался: «На парковке прощались, я Славке по плечу похлопал: «Славка, я тебя не узнаю, где твой задор боевой?». У него видимо много разочарований, потому что у него так и не сложилась личная жизнь. Эти мимолетные какие-то романы, он каждый раз влюблялся, все, говорит, я нашел. Ну его использовали».
Фото: www.instagram.com/tomchaos
Том Хаос упомянул конфликт с Сергеем Амораловым: «Я просто считаю, что надо бороться за имя. Человек действительно не дает нам выступать, хотя мы ему дорогу не перекрываем». Напомним, недавно стало известно, что дуэт «Отпетые мошенники» (третий участник группы, Гарик Богомазов, еще в 2011 году оставил коллег) окончательно рассорился из-за денег и авторских прав. Как отмечала жена Богомазова, Аморалов и концертный директор группы обманывали Гарика и Тома и сильно преуменьшали их доход.
По этому поводу и высказался незадолго до смерти Хаос: «С ним было очень тяжеловато разговаривать, особенно в последнее время. Когда я пытался с ним поговорить про гонорары, что происходит… С человеком что-то поменялось. Я доверял этому человеку, знал, что работаем по-честному, ездим вместе и испытываем одни и те же трудности. Снимаем клипы, все делаем напополам. Я думаю, и название должно было быть 50 на 50. Обсудил бы со мной».
Том сильно переживал из-за спора с коллегой: «Несправедливо получается. Я готов бороться, потому что мне хочется, чтобы была справедливость. Наверное, для него считается, что деньги решают все. А мне кажется, что справедливость является самым главным фактором». К слову, Хаос и Богомазов собирались подать в суд на Аморалова. Последний пока не сообщил о своих дальнейших намерениях.
Фото: пресс-служба МУЗ-ТВ, Instagram