Друг Тома Хаоса рассказал, что певец был несчастлив в личной жизни: «Его использовали»

Том Хаос упомянул конфликт с Сергеем Амораловым: «Я просто считаю, что надо бороться за имя. Человек действительно не дает нам выступать, хотя мы ему дорогу не перекрываем». Напомним, недавно стало известно, что дуэт «Отпетые мошенники» (третий участник группы, Гарик Богомазов, еще в 2011 году оставил коллег) окончательно рассорился из-за денег и авторских прав. Как отмечала жена Богомазова, Аморалов и концертный директор группы обманывали Гарика и Тома и сильно преуменьшали их доход.

По этому поводу и высказался незадолго до смерти Хаос: «С ним было очень тяжеловато разговаривать, особенно в последнее время. Когда я пытался с ним поговорить про гонорары, что происходит… С человеком что-то поменялось. Я доверял этому человеку, знал, что работаем по-честному, ездим вместе и испытываем одни и те же трудности. Снимаем клипы, все делаем напополам. Я думаю, и название должно было быть 50 на 50. Обсудил бы со мной».

Том сильно переживал из-за спора с коллегой: «Несправедливо получается. Я готов бороться, потому что мне хочется, чтобы была справедливость. Наверное, для него считается, что деньги решают все. А мне кажется, что справедливость является самым главным фактором». К слову, Хаос и Богомазов собирались подать в суд на Аморалова. Последний пока не сообщил о своих дальнейших намерениях.