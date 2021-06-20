За что Нонну Мордюкову хотели убрать из «Бриллиантовой руки»
Сценарий «Бриллиантовой руки», Яков Костюковский и Морис Слободский придумали, после прочтения серии статей о контрабандистах: швейцарские жулики вывозили золото в гипсе на руке. И, так как драматурги уже успешно работали с Леонидом над «Операцией Ы» и «Кавказской пленницей», сразу начали писать его «под Гайдая». На студии сценарий одобрили, но сразу оговорили принципиальные правки.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Russian Look/Global Look Press
Слишком свободный по духу фильм, попросили усилить доблестью милиции, убрать все политические колкие шутки, двусмысленные намеки, сократить бытовые сцены. И, самое главное — изменить некоторые сцены с управдомом, представляющей в этой картине власть и угрожающей отключить газ и свет.
А также, категорически запретила Гайдаю поднимать в фильме еврейский вопрос. Только представьте, в столь привычной фразе: «И я не удивлюсь, если завтра выяснится, что ваш муж тайно посещает любовницу», изначально, героиня Мордюкова, пугала «синагогой». Когда актрису попросили переозвучить этот фрагмент, Нонна Викторовна категорически отказалась это делать. И, по словам сценариста Якова Костюковского, для перезаписи этой сцены пришлось искать мастера пародий.
Но даже с исправлениями, после выхода, фильм завоевал сердца всех: и зрителей, и критиков, и прессы. По данным издания Дом Кино, фильм посмотрело 76 миллионов человек.
А в 1986 году, после того, как на пенсию ушел влиятельный председатель Гостелерадио СССР Сергей Лапин, Мордюкова нашла в архивах оригинальную озвучку и, благодаря своим связям, вернула в оборот и этот вариант фильма. Теперь, можно посмотреть оба.
Фото и видео: Trast Sartr, Russian Look, Global Look Press, Mosfilm
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram