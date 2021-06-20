За что Нонну Мордюкову хотели убрать из «Бриллиантовой руки»

А также, категорически запретила Гайдаю поднимать в фильме еврейский вопрос. Только представьте, в столь привычной фразе: «И я не удивлюсь, если завтра выяснится, что ваш муж тайно посещает любовницу», изначально, героиня Мордюкова, пугала «синагогой». Когда актрису попросили переозвучить этот фрагмент, Нонна Викторовна категорически отказалась это делать. И, по словам сценариста Якова Костюковского, для перезаписи этой сцены пришлось искать мастера пародий.

Но даже с исправлениями, после выхода, фильм завоевал сердца всех: и зрителей, и критиков, и прессы. По данным издания Дом Кино, фильм посмотрело 76 миллионов человек.

А в 1986 году, после того, как на пенсию ушел влиятельный председатель Гостелерадио СССР Сергей Лапин, Мордюкова нашла в архивах оригинальную озвучку и, благодаря своим связям, вернула в оборот и этот вариант фильма. Теперь, можно посмотреть оба.