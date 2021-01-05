«За что мне такое счастье?» Кристина Асмус нежно поздравила дочь с днем рождения
Фото: www.instagram.com/asmuskristina/
Кристина Асмус опубликовала в соцсети фото с подросшей дочерью Настей в день ее рождения. «Сегодня нашей дочке 7 лет! Боже, уже 7 лет! Как быстро летит время! Я не могу представить в своей голове лучше человека, чем Настя... Добрее, умнее, тактичней, коммуникабельней.️ Я не знаю, за что мне такое счастье? И как нам невероятно повезло с Гариком быть родителями такого чуда!
Знаю, банальности... И так думает каждая мама про своего ребенка... Но наша дочь, правда, это что-то... Вчера мы выбрали игрушки (не на день рождения, просто), но на кассе случилась поломка терминала, а мы безумно торопились Я спросила у Насти, точно ли ей нужны эти игрушки, и дочка сказала: "Мамочка, давай, пожалуйста, хотя бы игрушку, которую я своей сестре выбрала, купим?".
Я чуть не разрыдалась от счастья. И в этом вся Настя! Она сначала поделится, а уже потом возьмет себе. Причем, вообще со всеми, неважно родственник это или нет. И всегда отдаст лучший кусок или самую красивую игрушку.
Настенька, птичка наша ненаглядная, мы с папой тебя очень любим! Главное — будь здоровой! А мы приложим все усилия, чтобы ты была самой счастливой! С днем рождения!», — рассказала о своей имениннице Кристина Асмус.
«Красивая доченька», «С днем рождения», «Поздравляем вашу красотку», «Какая красивая девочка», — прокомментировали подписчики.
Гарик Харламов и Кристина Асмус развелись летом 2020-го, через несколько месяцев после расставания. После того, как она ушла от мужа, на актрису обрушилась лавина критики. Фанаты Харламова были уверены, что причиной разрыва стал скандальный фильм «Текст», в котором Асмус снималась обнаженной.
Недавно Кристина опровергла эти слухи, признавшись, что это была не первая ее попытка развестись. «В первый раз я подала на развод, когда роман "Текст" еще даже не был написан. И я никогда не говорила, что решение было обоюдным. Я ушла от мужа и счастлива!», — сказала Кристина Асмус.
Фото и видео: Instagram Кристины Асмус
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