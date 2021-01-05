«За что мне такое счастье?» Кристина Асмус нежно поздравила дочь с днем рождения

Кристина Асмус опубликовала в соцсети фото с подросшей дочерью Настей в день ее рождения. «Сегодня нашей дочке 7 лет! Боже, уже 7 лет! Как быстро летит время! Я не могу представить в своей голове лучше человека, чем Настя... Добрее, умнее, тактичней, коммуникабельней.️ Я не знаю, за что мне такое счастье? И как нам невероятно повезло с Гариком быть родителями такого чуда!

Знаю, банальности... И так думает каждая мама про своего ребенка... Но наша дочь, правда, это что-то... Вчера мы выбрали игрушки (не на день рождения, просто), но на кассе случилась поломка терминала, а мы безумно торопились Я спросила у Насти, точно ли ей нужны эти игрушки, и дочка сказала: "Мамочка, давай, пожалуйста, хотя бы игрушку, которую я своей сестре выбрала, купим?".

Я чуть не разрыдалась от счастья. И в этом вся Настя! Она сначала поделится, а уже потом возьмет себе. Причем, вообще со всеми, неважно родственник это или нет. И всегда отдаст лучший кусок или самую красивую игрушку.

Настенька, птичка наша ненаглядная, мы с папой тебя очень любим! Главное — будь здоровой! А мы приложим все усилия, чтобы ты была самой счастливой! С днем рождения!», — рассказала о своей имениннице Кристина Асмус.