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«За 30 лет мы стали похожи»: жена Александра Малинина опровергла слухи об увлечении мужа пластической хирургией

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Эмма и Александр Малинины в феврале отметят 30-ю годовщину свадьбы

Фото: Natalia Shakhanova/ Global Look press

Поклонники заподозрили супругов в использовании услуг хирургов.

Жена 58-летнего Александра Малинина — Эмма — ответила недоброжелателям, обвиняющим ее и мужа в увлечении пластической хирургией. Споры в Сети вызвала одна из совместных фотографий супругов.

Эмма Малинина отметила, что, по ее мнению, похожими ее и мужа сделала долгая совместная жизнь.

«Сегодня в интернете активно обсуждают наши фотографии и многие считают, что мы с мужем стали очень похожими. Некоторые даже пишут, что мы пользуемся услугами одного и того же хирурга. Отвечу честно: если будет необходимость, обязательно воспользуемся услугами самых лучших специалистов в области пластической хирургии. Ну если говорить объективно, по-моему, мы действительно за 30 лет совместной жизни с мужем стали очень похожими. Ну у этого феномена есть другие причины. Как вы думаете какие? И мне очень интересно, есть ли среди моих подписчиков семейные пары, которые прожив долгое время, стали чем-то похожи друг на друга», — обратилась Эмма Малинина к подписчикам.

«Эмма, вы прелесть, как женщина, мудрая умница, как человек», «Может, я выделюсь из общей массы, но я не считаю, что внешне вы похожи. Вы красивая женщина, Александр Николаевич красивый мужчина. Прожив вместе, могут появиться общие привычки, жесты, но внешнее сходство... Не знаю», «Эмма, вы прекрасная пара!», «Мне кажется, что вы, в юности дополняющие друг друга, сейчас стали отражением друг друга», — написали в комментариях фолловеры Малининой.

Эмма и Александр Малинины поженились в феврале 1990 года. Для певца брак стал третьим: от первых двух у него есть сын и дочь. Эмма вышла замуж во второй раз. У нее от первого мужа есть сын.

А вам нравится пара Малининых?

Фото: Instagram, Natalia Shakhanova/ Global Look press

Видео: Instagram

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