«За 30 лет мы стали похожи»: жена Александра Малинина опровергла слухи об увлечении мужа пластической хирургией

Эмма Малинина отметила, что, по ее мнению, похожими ее и мужа сделала долгая совместная жизнь.

«Сегодня в интернете активно обсуждают наши фотографии и многие считают, что мы с мужем стали очень похожими. Некоторые даже пишут, что мы пользуемся услугами одного и того же хирурга. Отвечу честно: если будет необходимость, обязательно воспользуемся услугами самых лучших специалистов в области пластической хирургии. Ну если говорить объективно, по-моему, мы действительно за 30 лет совместной жизни с мужем стали очень похожими. Ну у этого феномена есть другие причины. Как вы думаете какие? И мне очень интересно, есть ли среди моих подписчиков семейные пары, которые прожив долгое время, стали чем-то похожи друг на друга», — обратилась Эмма Малинина к подписчикам.