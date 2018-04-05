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Ювелирное украшение Ксении Собчак вызвало шквал обсуждений в Сети

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Фото из Instagram Ксении Собчак
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Необычную подвеску сравнили с бородавкой

Несколько дней назад Ксения Собчак отправилась с супругом Максимом Виторганом и сыном Платоном в Таиланд. Экс-кандидат в президенты РФ делится в своем блоге трогательными кадрами семейного отдыха и не забывает о селфи. Один из последних портретов Ксении вызвал бурное обсуждение в комментариях. Подписчики обратили внимание на жемчужный кулон на тонкой цепочке на шее Собчак.

«Ксюша Анатольевна, а что это у Вас там на груди? Прыщ, свищ, фурункул или начало одного очень прекрасного онкологического заболевания?», «Блин не пойму это прыщ или кулон свисает. Кажется что прыщ», «Что за фурункул?», «че за прыщ здоровущий?», «Ксения, это у вас бородавка?» — удивились фолловеры. Однако многие встали на защиту звезды: «Если увеличить фото то там тонкая цепочка и на конце кулончик капелька», «Девочки, это кулон», «Это кулон, чуть ниже в ленте фото в шляпе с этой жемчужиной».

Фото: instagram

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