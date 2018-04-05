Ювелирное украшение Ксении Собчак вызвало шквал обсуждений в Сети

«Ксюша Анатольевна, а что это у Вас там на груди? Прыщ, свищ, фурункул или начало одного очень прекрасного онкологического заболевания?», «Блин не пойму это прыщ или кулон свисает. Кажется что прыщ», «Что за фурункул?», «че за прыщ здоровущий?», «Ксения, это у вас бородавка?» — удивились фолловеры. Однако многие встали на защиту звезды: «Если увеличить фото то там тонкая цепочка и на конце кулончик капелька», «Девочки, это кулон», «Это кулон, чуть ниже в ленте фото в шляпе с этой жемчужиной».