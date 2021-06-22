Юсиф Эйвазов впервые рассказал, почему у него нет детей от Анны Нетребко

Приехав, она подошла к нему и сказала: «Привет, я Аня. Я ничего не выучила». Шокированный Эйваз обнадежил коллегу: «Ну выучим».

«Я решил, что человек, который приехал петь в Рим и не выучил партию, должен быть либо сумасшедшим, либо гениальным», – заявил он. Позже, на репетиции, он понял, что она действительно гениальна.

В отношениях Анна, несмотря на то, что является очень сильной женщиной, никогда его не ущемляет – Эйваз сразу заявил, что этого не потерпит. Однако он отметил, что относится к сыну Анны Нетребко, как к родному ребенку.

«Он мой родной по крови, он им стал», – рассказал он.

Эйвазов признался, что общих детей у них не получилось – они оказались генетически несовместимы.

«Мы пробовали разные способы, не получилось. Так бывает. Мне предлагали разные варианты – суррогатное материнство, но я не хочу ребенка от другой женщины».