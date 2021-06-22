Юсиф Эйвазов впервые рассказал, почему у него нет детей от Анны Нетребко
Эйвазов с грустью поведал собеседнице про самое первое свое выступление в Турине (Италия), которое окончилось полным провалом. Певец рассказал, что во время исполнения арии, на самой высокой ноте, с поднятой рукой, у него срывается голос. Он удалился под гробовую тишину и признался, что потом, ни на одном концерте, никогда не пел эту арию.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @yusif_eyvazov_official
Со своей женой, Анной Нетребко, он впервые встретился в Риме. Он отметил, что встреча была очень банальной.
Его пригласили в Рим, чтобы принять участие в спектакле, где пела и Анна. Появилась она, однако, всего за 10 дней до премьеры, а до этого ему приходилось репетировать с другой женщиной.
Приехав, она подошла к нему и сказала: «Привет, я Аня. Я ничего не выучила». Шокированный Эйваз обнадежил коллегу: «Ну выучим».
«Я решил, что человек, который приехал петь в Рим и не выучил партию, должен быть либо сумасшедшим, либо гениальным», – заявил он. Позже, на репетиции, он понял, что она действительно гениальна.
В отношениях Анна, несмотря на то, что является очень сильной женщиной, никогда его не ущемляет – Эйваз сразу заявил, что этого не потерпит. Однако он отметил, что относится к сыну Анны Нетребко, как к родному ребенку.
«Он мой родной по крови, он им стал», – рассказал он.
Эйвазов признался, что общих детей у них не получилось – они оказались генетически несовместимы.
«Мы пробовали разные способы, не получилось. Так бывает. Мне предлагали разные варианты – суррогатное материнство, но я не хочу ребенка от другой женщины».
Фото: Instagram Юсифа Эйвазова
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!