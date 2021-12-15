Если в завещании нет оговорок: кому достанется наследство после кончины Сергея Соловьева

Анна является единственной прямой наследницей, поскольку сына Соловьева от второго брака нет в живых. Однако, если есть завещание, возможно, делить наследство придется с кем-то еще. «Наследники первой очереди — это дети, супруги, а второй — братья, сестры, бабушки и дедушки. По закону, при вступлении в права наследства, наследники берут на себя обязательства по имеющимся долгам. Люди думают, что будут жить вечно, поэтому очень часто не оставляют завещания», — сообщил в беседе с Teleprogramma.pro Тимур Маршанин.

Причем, по данным специалиста, по закону без имеющегося завещания претендовать на наследство могут иждивенцы. Так обычно называют несовершеннолетних детей, которых содержал скончавшийся, родителей, инвалидов и других недееспособных людей, пояснил юрист.