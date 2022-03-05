Алиса Казьмина сделала пластику носа из-за нейросифилиса
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По мнению Алисы, опасным заболеванием ее заразил знакомый врач по наводке матери и бывшего мужа, бизнесмена Алексея Казьмина. Юрист Максим Гусев в материале 5-tv.ru объяснил, чем могут обернуться подобные обвинения для медика.
39-летняя журналистка утверждает, что родственники хотят поместить ее в психиатрическую клинику. Для госпитализации родственники пошли на сговор с знакомым врачом семьи и попросили добавить в витамины инфекцию, вызывающую нейросифилис. Алиса Казьмина рассказала в интервью, что медик сознался ей в содеянном из чувства вины.
По словам юриста Максима Гусева, если ранее озвученные обвинения о запирании в квартире, истязании и краже денег у Алисы Казьминой — правда, то родственники могут получить наказание по нескольким статьям. Самой серьезной из них будет — заражение венерическим заболеванием. За него предусмотрена определенная мера наказания.
«Предусмотрена Статьей 121 УК РФ, которая наказывается вплоть до ареста в шесть месяцев», — утверждает юрист. Правозащитник считает, если подобные действия со стороны врача имели место быть, то Казьминой необходимо незамедлительно подать заявление в полицию и отстаивать свои интересы уже в правовом поле.
Кроме того, по утверждению эксперта, если заражение привело к причинению среднего и тяжкого вреда здоровью, то преступление дополнительно квалифицируется уже по другим статьям. И санкции по ним серьезнее. В тяжелом случае мера пресечения может достигать лишения свободы на срок до восьми лет.
Если суд установит виновного, то кроме привлечения к уголовной ответственности Казьмина сможет подать гражданский иск. Это позволит ей получить денежную компенсации за причинение морального вреда и возмещение расходов лечения.
Буквально на днях Алиса Казьмина перенесла операцию по восстановлению носа. Из-за болезни нос девушки буквально провалился. Фото после операции, пока еще в бинтах и пластыре, она разместила на личной странице в Instagram. «Мам, я жива! У меня есть волосы и нос! Укладка и макияж! И живые глаза! И главное — я больше не боюсь ни тебя, ни мужа твоего, ни первого супруга, который я вообще не поняла, откуда взялся и, видимо, сфантазировал себя всесильным, чтобы чужими руками отнять у меня жизнь… Впереди у меня вторая пластика! Хотя я считаю, убежав в 49 килограммов весом, мама, от тебя, сейчас я и без второй пластики отлично выгляжу!» - подписала фото Казьмина.