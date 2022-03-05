Алиса Казьмина сделала пластику носа из-за нейросифилиса

Кроме того, по утверждению эксперта, если заражение привело к причинению среднего и тяжкого вреда здоровью, то преступление дополнительно квалифицируется уже по другим статьям. И санкции по ним серьезнее. В тяжелом случае мера пресечения может достигать лишения свободы на срок до восьми лет.

Если суд установит виновного, то кроме привлечения к уголовной ответственности Казьмина сможет подать гражданский иск. Это позволит ей получить денежную компенсации за причинение морального вреда и возмещение расходов лечения.

Буквально на днях Алиса Казьмина перенесла операцию по восстановлению носа. Из-за болезни нос девушки буквально провалился. Фото после операции, пока еще в бинтах и пластыре, она разместила на личной странице в Instagram. «Мам, я жива! У меня есть волосы и нос! Укладка и макияж! И живые глаза! И главное — я больше не боюсь ни тебя, ни мужа твоего, ни первого супруга, который я вообще не поняла, откуда взялся и, видимо, сфантазировал себя всесильным, чтобы чужими руками отнять у меня жизнь… Впереди у меня вторая пластика! Хотя я считаю, убежав в 49 килограммов весом, мама, от тебя, сейчас я и без второй пластики отлично выгляжу!» - подписала фото Казьмина.