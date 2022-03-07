Юрий Титов об отношениях с внебрачной дочерью: «За 16 лет я видел ее всего два раза»
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Юрий Титов прямо говорит о том, что на тот момент не готов был к отцовству и просто сбежал от ответственности. Спустя время он все же захотел встретиться с дочерью, но ее мать ответила отказом. Первая встреча отца и ребенка состоялась лишь в 2015 году.
В эфире программы «Звезды сошлись» Юрий признался, что за 16 лет видел свою дочь лишь дважды. «В январе моей дочери Реди исполнилось 16 лет. Я видел за это время ее всего два раза. Так бывает, к сожалению. Первый раз мы увиделись с ее бабушкой и мамой. Очень теплая получилась встреча. А недавно вдвоем увиделись», — откровенничал музыкант.
По словам Титова, вторую встречу инициировала именно Реди. Они пошли в кафе около дома и провели там пару часов за разговором. «Дочь всегда называет меня Юра. У нее есть семья и папа, а я только биологический родитель. Мне много раз говорили, что я чужой и лишний, но все равно — кровь не вода. К сожалению, в 21 год я не взял на себя ответственность за ребенка», — признается артист.
Родного отца девочке заменил отчим. После расставания с Юрием Титовым Теона вышла замуж за Николая Клопова. В браке у них родился общий сын Коля. Юрий по-прежнему холост, но уже задумывается о создании семьи.
Фото и видео: Instagram, Global Look Press