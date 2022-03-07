Юрий Титов об отношениях с внебрачной дочерью: «За 16 лет я видел ее всего два раза»

Юрий Титов прямо говорит о том, что на тот момент не готов был к отцовству и просто сбежал от ответственности. Спустя время он все же захотел встретиться с дочерью, но ее мать ответила отказом. Первая встреча отца и ребенка состоялась лишь в 2015 году.

В эфире программы «Звезды сошлись» Юрий признался, что за 16 лет видел свою дочь лишь дважды. «В январе моей дочери Реди исполнилось 16 лет. Я видел за это время ее всего два раза. Так бывает, к сожалению. Первый раз мы увиделись с ее бабушкой и мамой. Очень теплая получилась встреча. А недавно вдвоем увиделись», — откровенничал музыкант.