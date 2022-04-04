Юрий Назаров обвинил Владимира Машкова в том, что он приставал к его дочери

Юрий Назаров утверждает, что Владимир Машков пользовался своими должностными полномочиями в самый грязных целях. Его жертвой стала родная дочь 84-летнего артиста. По словам встревоженного отца, его наследницу принуждали к определенным действиям, которая была в подчинении у Владимира. Напомним, что он является худруком театра имени Олега Табакова.

«Про Машкова слыхал самое нехорошее. И нет, это не слухи! Дочь моя родная… Тут еще хуже, чем убивал и насиловал... паскуднее насилования. Врал, завлекал своим положением. Да ну пошел он! Противно мне! Я к Владимиру плохо отношусь!» — высказался Назаров в беседе с Антоном Красовским. Как оказалось, Юрий долгие годы хранил этот семейный секрет.

Это уже не первый скандал, в котором замешан Машков. Ранее он разругался со своей дочерью из-за политических взглядов. Теперь наследница не хочет общаться с отцом.