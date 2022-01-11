Юрий Лоза может остаться без забора вокруг дома
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я выбрал вместо рекламы.
Дело в застройщике, обещавшем Лозе оформить документы на собственность. Сначала было, как сказал Юрий Лоза «МК», без нареканий, «чисто и законно». А далее выяснилось, что земля спорная и за нее уже судятся.
Причина в том, что компания без оснований прибрала часть расположенного рядом леса, который является собственностью государства и продан быть не может. Лоза в некотором смысле оказался крайним: двухэтажный дом был уже построен, территория обустроена. Пришлось артисту тоже обращаться в суд, где все растянулось не на один год. В прошлом году Юрием Лозой был подан очередной иск к застройщику.
Певец хочет, чтобы право собственности на его участок было признано по закону. В суде требования, выдвинутые Лозой, отчасти удовлетворили. Но лишь отчасти. Права на тот участок (площадью 857 кв. м), что принадлежит Лесному фонду, Лоза все же не получил. По словам артиста, забор, закрывающий его участок, проходит как раз по этой территории и он «понятия не имел, что это лесная территория». Как быть, пока не ясно. Певец пытается понять, что делать с проданной ему лесной землей, ставшей камнем преткновения. Варианты таковы: или находить общий язык с чиновниками, или все-таки убирать забор, оказавшийся на пресловутой территории.
Фото: Global Look Press, Instagram Юрия Лозы