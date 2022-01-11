Юрий Лоза может остаться без забора вокруг дома

Певец хочет, чтобы право собственности на его участок было признано по закону. В суде требования, выдвинутые Лозой, отчасти удовлетворили. Но лишь отчасти. Права на тот участок (площадью 857 кв. м), что принадлежит Лесному фонду, Лоза все же не получил. По словам артиста, забор, закрывающий его участок, проходит как раз по этой территории и он «понятия не имел, что это лесная территория». Как быть, пока не ясно. Певец пытается понять, что делать с проданной ему лесной землей, ставшей камнем преткновения. Варианты таковы: или находить общий язык с чиновниками, или все-таки убирать забор, оказавшийся на пресловутой территории.