Юрий Дудь считает Ольгу Бузову «желанной дамой»

Накануне на Youtube вышел первый выпуск проекта, автором и ведущим которого стал популярный рэпер Баста. Гостем пилотного эфира стал видеоблогер и главный редактор издания Sports.ru Юрий Дудь. 31-летний журналист ответил на провокационные вопросы музыканта, в том числе, рассказал, у кого хотел бы взять интервью.

Например, Ольга Бузова, по мнению Юрия, может стать одной из гостей программы: «Да, конечно, я бы пригласил ее в программу. Как тебе она после того, как губы сделала? – обратился Дудь к Басте. – Девчонки, кто в курсе, Бузова сделала себе губы? Мы часто спорим с пацанами, просто мне кажется, что как женщина за последнее время она стала гораздо более привлекательнее и горячее. Я все время говорю: «Парни, она стала прямо желанной дамой». Недавно она сказала, что 14 месяцев жила без секса (если я ничего не попутал). Как человек, который однажды переживал похожее воздержание, я бы поговорил с ней в том числе об этом. Тогда мне было 18-19 лет».