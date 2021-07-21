Юрий Антонов перенес сложную операцию – ее сделали за границей

Юрий Антонов рассказал про серьезную операцию, которую ему провели в Вене – он вышел на связь из палаты.

Оказалось, что у артиста были серьезные проблемы с суставами, из-за которых ему и потребовалась помощь врачей.

Проводили ему ее уже не впервые – ранее артисту уже делали необходимые манипуляции на ногах, а после одной из них ему буквально пришлось заново учиться ходить.