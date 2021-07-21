Юрий Антонов перенес сложную операцию – ее сделали за границей
Юрий Антонов рассказал про серьезную операцию, которую ему провели в Вене – он вышел на связь из палаты.
Оказалось, что у артиста были серьезные проблемы с суставами, из-за которых ему и потребовалась помощь врачей.
Проводили ему ее уже не впервые – ранее артисту уже делали необходимые манипуляции на ногах, а после одной из них ему буквально пришлось заново учиться ходить.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @yuryantonov_official
Сейчас ему понадобилось удалить искусственный сустав.
«Дорогие друзья! Сейчас я нахожусь в Вене в частной клинике, где мне провели очень тяжелую операцию по замене искусственного сустава, операция шла более трех часов! Очень болезненная! Но сейчас прихожу в себя», — рассказал он поклонникам в своем личном блоге.
Подписчики пожелали Антонову полного выздоровления.
В блоге 76-летний артист опубликовал кадры из больничной палаты, на которых сидит в инвалидном кресле.
Кроме того, Антонов с большой благодарностью обратился к специалистам клиники, где ему проводили операцию, и отметил прекрасный сервис и отношение к пациентам.
Фото: Instagram Юрия Антонова
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!