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Юрий Антонов перенес сложную операцию – ее сделали за границей

Необходимые вмешательства были сделаны в элитной австрийской клинике.
Юрий Антонов перенес сложную операцию – ее сделали за границей

Юрий Антонов рассказал про серьезную операцию, которую ему провели в Вене – он вышел на связь из палаты.

Оказалось, что у артиста были серьезные проблемы с суставами, из-за которых ему и потребовалась помощь врачей.

Проводили ему ее уже не впервые – ранее артисту уже делали необходимые манипуляции на ногах, а после одной из них ему буквально пришлось заново учиться ходить.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Юрий Антонов с котенком

Фото: @yuryantonov_official

Сейчас ему понадобилось удалить искусственный сустав.

«Дорогие друзья! Сейчас я нахожусь в Вене в частной клинике, где мне провели очень тяжелую операцию по замене искусственного сустава, операция шла более трех часов! Очень болезненная! Но сейчас прихожу в себя», — рассказал он поклонникам в своем личном блоге.

Подписчики пожелали Антонову полного выздоровления.

В блоге 76-летний артист опубликовал кадры из больничной палаты, на которых сидит в инвалидном кресле.

Кроме того, Антонов с большой благодарностью обратился к специалистам клиники, где ему проводили операцию, и отметил прекрасный сервис и отношение к пациентам.

Фото: Instagram Юрия Антонова

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