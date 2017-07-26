Лиза Галкина, несмотря на свой юный возраст, уже показала себя очень смышленой и доброй девочкой.

Малышка занимается плаванием, пением и изучает французский язык. Но и это еще не все. К многочисленным увлечениям Лизы добавилось еще одно — изучение животного мира. Об этом рассказал Максим Галкин, опубликовав новое видео с участием дочери.

«Какая девочка!!!Она просто мечта-доченька!!», «Просто прелесть эта малышка», «Ваш ребенок-просто удивительное создание. Рассуждает как взрослая.», «Макс, ты лучший папа», «Самая красивая и неординарная малышка в мире», «Какая умная девочка», — отметили ум и красоту Лизы пользователи Сети.

К слову, как рассказала kp.ru крестная мама Гарри Галкина Мила Ставицкая, близняшки очень сообразительные и воспитанные. Звездная чета никогда не сюсюкается с наследниками, а разговаривают с ними как со взрослыми. По словам Ставицкой, Пугачева и Галкин стараются делать все, чтобы их дети росли разносторонними личностями.

«Лиза прекрасно плавает. И они с Гарри изучают иностранные языки. И еще Гарик любит все, что связано с техникой. Он любит мастерить. Хохотунчик, веселый парень. Лизочка — ярко выраженный лидер. Мне кажется, Лиза более бойкая. Она уже сейчас очень самостоятельная. Опекает брата», — поделилась крестная.

Фото: instagram