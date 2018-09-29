Юную поющую Ксению Собчак сравнили с Монеточкой

Ксения Собчак показала видео из 90-х и рассказала, какие мальчики ей нравились. «Флешмоб "лихие 90е" говорите? У меня было вот так — пою в передаче "Детский Блефклуб" для любимого мужчины — Сережи Боярского (он красивый, НЕ рыжий, сидит за столиком», — написала она.
«Так мило, молодец Ксения», «Я сразу и не узнала Ксению! Отличное выступление», «Прехорошенькая», «Главное уверенно и без комплексов!!!! Супер!!!», «Главное от души», «Помню эту песню», «Танец - отпад», «Поет даже лучше чем Бузова», — высоко оценили выступление Ксении подписчики.
«Я одна сначала подумала, что это Монеточка», «Монеточка?», «На Монеточку тут похожа...», «Монеточка SS90», — сравнивают они будущую журналистку с популярной в Сети певицей.
Фото и видео: instagram