Кристина Асмус поделилась забавным домашним видео.

Дочь Гарика Харламова и Кристины Асмус растет настоящей леди! 5 января маленькой Насте исполнится 4 годика, но уже сейчас она проявляет самостоятельность. Сегодня мама опубликовала очень милое видео с ее участием: девочка приводит себя в порядок перед днем рождения подруги.

«Ну, все, родители, Мадама выросла», «Боже какие прекрасные волосы!!!!», «Маленькая модница», «Девочка-девочка», — восхищены подписчики.

Кристина признавалась, что всегда знала, что у них с Гариком родится красавица-дочка. Актриса просто обожает возиться с длинными волосами малышки и часто, экспериментируя и со своим образом, делает себе и ей одинаковые прически — двойные пучки-рожки и сложносочиненные косы, например.

Фото: instagram