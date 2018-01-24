Юная и стройная Яна Рудковская продемонстрировала модный образ от лучшего стилиста Франции
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Яна Рудковская посетила показы Chanel и Dior и восхитила фанатов новыми снимками.
В свои 43 известный продюсер Яна Рудковская не перестает удивлять фолловеров моложавым видом и очень стройной фигурой. Сейчас супруга Евгения Плющенко находится в Париже, куда она прибыла по приглашениям брендов Chanel, Dior и дизайнера Ульяны Сергеенко.
«А на #сhanelhautecouture уже лето) Мой образ от самого модного салона в Париже Balmain Hair и от лучшего стилиста Франции Набиля Харлоу», — похвасталась она.
Набиль Харлоу — креативный директор Balmain Hair Couture. Именно он придумывает прически для показов бренда. Стилист также участвует в съемках для модных журналов, работая над образами таких супермоделей как Коко Роша и Саша Лусс.
Для мероприятия Яна выбрала беспроигрышный вариант — черный костюм Dior, дополнив его аксессуарами Chanel. «Просто куколка!», «Очень элегантно», «Яна, молодец, так держать», — восхищены подписчики.
Впрочем и в домашней одежде светская львица выглядит более чем элегантно и очень свежо:
«Такая девочка без мейка», «Такая настоящая тут», «Боже мой!)....какая юная Девушка на фото!)», «Вы здесь такая хрупкая, нежная, юная !», — комментируют фолловеры.
Фото: instagram