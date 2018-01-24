Яна Рудковская посетила показы Chanel и Dior и восхитила фанатов новыми снимками.

В свои 43 известный продюсер Яна Рудковская не перестает удивлять фолловеров моложавым видом и очень стройной фигурой. Сейчас супруга Евгения Плющенко находится в Париже, куда она прибыла по приглашениям брендов Chanel, Dior и дизайнера Ульяны Сергеенко.

«А на #сhanelhautecouture уже лето) Мой образ от самого модного салона в Париже Balmain Hair и от лучшего стилиста Франции Набиля Харлоу», — похвасталась она.

Набиль Харлоу — креативный директор Balmain Hair Couture. Именно он придумывает прически для показов бренда. Стилист также участвует в съемках для модных журналов, работая над образами таких супермоделей как Коко Роша и Саша Лусс.