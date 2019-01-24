«Юная фигуристка в деле»: Анна Семенович показала архивное фото с занятий

«Такая мааленькая) а уже сколько желания и стремления и терпения) Анечка ты классная)», «Какая зайка», «Боже мой! Какая прелесть! Аня, вы и маленькой были просто красоточкой и невероятной очаровашкой!», «Крошечка-Хаврошечка, из далекого детства, такого красивого и чистого!!!», «Спасибо за фото, прямо в детство окунулась...» — пишут артистке поклонники.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram