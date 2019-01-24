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«Юная фигуристка в деле»: Анна Семенович показала архивное фото с занятий

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анна Семенович

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38-летняя певица опубликовала трогательный детский снимок.

Для поклонников Анны Семенович не секрет, что в детстве певица серьезно занималась фигурным катанием. Оказалось, уже в 4 года малышка уверенно стояла на коньках — судя по архивному фото, выложенному Анной накануне.

«Юная фигуристка в деле) Сегодня разбирала шкаф и нашла в нем альбом с детскими фото, честно говоря я думала, что его потеряла и очень расстраивалась по этому поводу) На радостях решила выставить вот эту фотку, мне тут всего 4 года, но я очень хорошо помню как старалась не упасть и держать свои ручки ровно. Я тогда еще не знала, сколько раз в этой Жизни мне придется упасть и снова встать на ноги, но этот философский вопрос я тогда себе еще не задавала», — так многозначительно подписала черно-белый снимок Семенович (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

«Такая мааленькая) а уже сколько желания и стремления и терпения) Анечка ты классная)», «Какая зайка», «Боже мой! Какая прелесть! Аня, вы и маленькой были просто красоточкой и невероятной очаровашкой!», «Крошечка-Хаврошечка, из далекого детства, такого красивого и чистого!!!», «Спасибо за фото, прямо в детство окунулась...» — пишут артистке поклонники.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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