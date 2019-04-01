«Юмора здесь нет»: интернет-пользователи не оценили шутку «избитой» Кристины Орбакайте

В этот День смеха Кристина Орбакайте продемонстрировала весьма своеобразное чувство юмора. Звезда решила выложить фото в гриме «после побоев». Разумеется, Кристина тут же объяснила, что это всего лишь игра и театр («Не волнуйтесь, это грим. С детства любила всех смешить дома и в школе. Поэтому, сталкиваться с комедией в жизни, на сцене и в кино, не важно, трагикомедия или комедия положений, фарс или водевиль — всегда интересно. Всех с #1апреля»), но многие фолловеры все равно испугались за нее, не оценив шутку.
«Кристина, Вы такая хорошенькая всегда. Но шутка глупее не придумаешь. Юмора здесь нет», «Взрослая женщина, совсем неумно», «С 1 апреля! А я и вправду сначала поверила, испугалась», «Все внутри похолодело, не оценила шутку!..», «Ну, думала, еще одна пострадала от мужа- деспота! Нельзя так пугать», «Ну вы даете я когда фотку увидела сразу в панику впала, в голове самые страшные мысли потом только текст прочла! Не пугайте нас так мы ж вас очень сильно любим ❤️ », — наперебой писали Кристине поклонники (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).
Напомним, Орбакайте уже 14 лет счастлива в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым и воспитывает с ним дочь Клавдию. Также у певицы — старшей дочери Примадонны — есть сыновья Никита и Дени от предыдущих отношений.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram