«Юмора здесь нет»: интернет-пользователи не оценили шутку «избитой» Кристины Орбакайте

Напомним, Орбакайте уже 14 лет счастлива в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым и воспитывает с ним дочь Клавдию. Также у певицы — старшей дочери Примадонны — есть сыновья Никита и Дени от предыдущих отношений.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram