Юля Савичева столкнулась с негативом после признания о выкидыше
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Фото: @yuliasavicheva/Instagram
«Меня спасали муж, свекровь. Первые три дня было настолько тяжело, что я не могу передать это. После моего первого откровенного интервью на эту тему многие говорили, мол, я вас умоляю, некоторые женщины делают по 3-4 аборта и даже не помнят этого, а тут вот один раз произошло и то на совсем маленьком сроке, а она сидит и страдает. Я такая думаю: "Ребят, вы вообще с какой планеты?". Когда долго не получается, а потом все происходит, и ты понимаешь, что ничего не будет», — откровенно рассказала Юлия на YouTube-канале «Историс — Откройте, Давид!».
Юлия состоит в отношениях со своим избранником — музыкантом Александром Аршиновым уже 18 лет. Долгое время пара пыталась зачать ребенка, и, наконец, когда наступила беременность, их счастью не было предела. Но на раннем сроке Савичева внезапно потеряла малыша.
В 2017 году супруги стали родителями дочери Ани. Сейчас девочка проживает в Португалии с родителями Юлии.
Фото и видео: Instagram