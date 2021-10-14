Юля Савичева столкнулась с негативом после признания о выкидыше

Юлия состоит в отношениях со своим избранником — музыкантом Александром Аршиновым уже 18 лет. Долгое время пара пыталась зачать ребенка, и, наконец, когда наступила беременность, их счастью не было предела. Но на раннем сроке Савичева внезапно потеряла малыша.

В 2017 году супруги стали родителями дочери Ани. Сейчас девочка проживает в Португалии с родителями Юлии.