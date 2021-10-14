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Юля Савичева столкнулась с негативом после признания о выкидыше

34-летняя российская исполнительница и бывшая участница «Фабрики звезд» Юля Савичева в недавнем интервью призналась о том, что потеряла своего первого ребенка. Артистка тяжело пережила трагедию. С помощью поддержки мужа и свекрови она смогла справиться с горем и рассказать об этом публично. Но далеко не все встали на сторону певицы и оказали ей сочувствие.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Юлия Савичева

Фото: @yuliasavicheva/Instagram

«Меня спасали муж, свекровь. Первые три дня было настолько тяжело, что я не могу передать это. После моего первого откровенного интервью на эту тему многие говорили, мол, я вас умоляю, некоторые женщины делают по 3-4 аборта и даже не помнят этого, а тут вот один раз произошло и то на совсем маленьком сроке, а она сидит и страдает. Я такая думаю: "Ребят, вы вообще с какой планеты?". Когда долго не получается, а потом все происходит, и ты понимаешь, что ничего не будет», — откровенно рассказала Юлия на YouTube-канале «Историс — Откройте, Давид!».

Юлия Савичева — «Больше не терять»

Юлия состоит в отношениях со своим избранником — музыкантом Александром Аршиновым уже 18 лет. Долгое время пара пыталась зачать ребенка, и, наконец, когда наступила беременность, их счастью не было предела. Но на раннем сроке Савичева внезапно потеряла малыша.

В 2017 году супруги стали родителями дочери Ани. Сейчас девочка проживает в Португалии с родителями Юлии.

Фото и видео: Instagram