Юля Ковальчук похвасталась подтянутой фигурой в дерзком платье цвета карамели

Подписчики Юли нашли наряд очень изысканным и привлекательным. В комментариях молодой маме делают ей комплименты и наперебой советуют, как развлечь малышку в ее день рождения.

«Домик раскраска из картона. И развивает ребенка, и творчество, и есть куда спрятаться», «Подарите ей братика или сестрёнку», «Юля, подарите малышке маленькую игрушечную гитару, с записанными детскими песенками. Моя внучка в три годика очень рада была такому подарку, и с удовольствием кривляется с ней», «Вот я свой др в таком возрасте вообще не помню, было, не было, сейчас такое ощущение что родители для себя и гостей устраивают пышные торжества, ребёнок не запомнит свои др, ну если только потом показывать фото и видео, смотри как было», «Здравствуйте, Юлия!!!Подарите своей доченьке детскую кухню и посуду к ней. Пусть кормит папу и маму. Иногда чем проще подарок, тем больше радости у ребенка», «Подарить положительные эмоции . Устроить костюмированный праздник с шарами и сюрпризами».

Дочери Ковальчук от Алексея Чумакова Амалии скоро исполнится три года.