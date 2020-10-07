Юля Ковальчук похвасталась подтянутой фигурой в дерзком платье цвета карамели
Фото: www.instagram.com/juliakovalchuk/?hl=ru
Юлия Ковальчук в очередной раз продемонстрировала поклонникам, что продолжает следить за собой и ухаживает за своей фигурой. На этот раз она напомнила еще и о том, что у нее отличный вкус, и представила эффектное, но немного откровенное платье карамельного оттенка. Как рассказала певица в подписи к фотографии, его она подготовила ко дню рождения своей дочери.
«У меня маленький взрыв мозга, потому что в преддверии Дня рождения Амелии , я сломала голову, чем порадовать её на 3 годика», пишет Юлия под постом.
Подписчики Юли нашли наряд очень изысканным и привлекательным. В комментариях молодой маме делают ей комплименты и наперебой советуют, как развлечь малышку в ее день рождения.
«Домик раскраска из картона. И развивает ребенка, и творчество, и есть куда спрятаться», «Подарите ей братика или сестрёнку», «Юля, подарите малышке маленькую игрушечную гитару, с записанными детскими песенками. Моя внучка в три годика очень рада была такому подарку, и с удовольствием кривляется с ней», «Вот я свой др в таком возрасте вообще не помню, было, не было, сейчас такое ощущение что родители для себя и гостей устраивают пышные торжества, ребёнок не запомнит свои др, ну если только потом показывать фото и видео, смотри как было», «Здравствуйте, Юлия!!!Подарите своей доченьке детскую кухню и посуду к ней. Пусть кормит папу и маму. Иногда чем проще подарок, тем больше радости у ребенка», «Подарить положительные эмоции . Устроить костюмированный праздник с шарами и сюрпризами».
Дочери Ковальчук от Алексея Чумакова Амалии скоро исполнится три года.
Фото и видео: Instagram Юлии Ковальчук
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