Юлия Высоцкая в мини-шортах и белой майке собрала комплименты поклонников: «Какая хорошенькая»

Юлия Высоцкая в Instagram рассказала о своих мечтах. Она призналась, чего хочет прямо сейчас. «Посидеть в кафе на площади с друзьями. Заказать кофе, булки, смеяться, болтать... Вот чего хочется, хочется свободы», — написала она в социальной сети и опубликовала фото из «прошлой» свободной жизни.

На снимке счастливая и задорная Юлия позирует в уличном кафе в белой майке и мини-шортах.