Юлия Высоцкая в мини-шортах и белой майке собрала комплименты поклонников: «Какая хорошенькая»
Фото: Starface
Юлия Высоцкая в Instagram рассказала о своих мечтах. Она призналась, чего хочет прямо сейчас. «Посидеть в кафе на площади с друзьями. Заказать кофе, булки, смеяться, болтать... Вот чего хочется, хочется свободы», — написала она в социальной сети и опубликовала фото из «прошлой» свободной жизни.
На снимке счастливая и задорная Юлия позирует в уличном кафе в белой майке и мини-шортах.
«Как все легко и прекрасно подобрано! Мне все нравится: очки, сумочка, шортики, майка и конечно, милая Юля!», «Хорошенькая», «Вы такая счастливая и загадочная получились на фото!», «Обожаю», «Вы просто очень милы», «Живая такая фотография, в смысле эмоций, настроения. Заряжает на позитив», «Юлия, вы очаровательная итальянка. Столько позитива в вашем фото. Улыбка и вдохновение», «Одеты шикарно! Просто со вкусом», — получила Юдия Высоцкая комплименты от поклонников.
Недавно Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский отметили дни рождения. Режиссер признался, что у него с супругой каждый август — медовый месяц. «А бывает и между августами», — добавил он. Юлия призналась, что день рождения супруга — это и ее день.
Фото и видео: Instagram Юлии Высоцкой, Starface
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