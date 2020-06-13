«Шикарны в любом образе»: поклонники поддержали идею Юлии Высоцкой сделать салонную укладку дома

Для какого события понадобилась причёска, Юлия подписчикам не рассказала. Только намекнула, что преображение связанно с работой, которая выпала на выходной день. Также звезда фильма «Глянец» поинтересовалась у фолловеров, чем они заняты в эту субботу.

Планы у комментаторов оказались разными: кто-то тоже работает в выходные, кто-то отправился на природу. Но в одном мнения подписчиков сошлись: новый образ Юлии великолепен. «Причёска супер!», «Юленька, какая же вы нежная и очаровательная, а так же сильная женщина. Будь всегда такой, вы мой кумир», «Искренняя и настоящая красота!))...ах,еще ум и талант!)))», «Красивое и доброе фото», - пишут поклонники.

Юлия Высоцкая - известная российская актриса театра и кино. Она исполняла главные роли в таких фильмах как «Глянец», «Рай» и «Грех». Также Высоцкая является успешной телеведущей и автором кулинарных бестселлеров. Уже более 20 лет Юлия замужем за режиссером Андреем Кончаловским.