«Шикарны в любом образе»: поклонники поддержали идею Юлии Высоцкой сделать салонную укладку дома
Фото: Инстаграм Юлии Высоцкой
Юлии Высоцкой, похоже, надоело грустить на самизоляции, и она захотела порадовать себя новой прической. От похода в салон красоты жена режиссера Андрея Кончаловского пока отказалась: легкие пляжные локоны Юлии накрутили прямо дома перед телевизором. Компанию актрисе составил её пёс Крюг, который расположился у хозяйки на коленях.
Для какого события понадобилась причёска, Юлия подписчикам не рассказала. Только намекнула, что преображение связанно с работой, которая выпала на выходной день. Также звезда фильма «Глянец» поинтересовалась у фолловеров, чем они заняты в эту субботу.
Планы у комментаторов оказались разными: кто-то тоже работает в выходные, кто-то отправился на природу. Но в одном мнения подписчиков сошлись: новый образ Юлии великолепен. «Причёска супер!», «Юленька, какая же вы нежная и очаровательная, а так же сильная женщина. Будь всегда такой, вы мой кумир», «Искренняя и настоящая красота!))...ах,еще ум и талант!)))», «Красивое и доброе фото», - пишут поклонники.
Юлия Высоцкая - известная российская актриса театра и кино. Она исполняла главные роли в таких фильмах как «Глянец», «Рай» и «Грех». Также Высоцкая является успешной телеведущей и автором кулинарных бестселлеров. Уже более 20 лет Юлия замужем за режиссером Андреем Кончаловским.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram
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