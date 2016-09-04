Юлия Высоцкая продемонстрировала экстремально короткую стрижку
В прошлом году специально для съемок фильма «Рай» Андрея Кончаловского Юлия Высоцкая кардинально сменила имидж, сделав экстремально короткую стрижку. Тогда актриса признавалась, что ей было тяжело расставаться с роскошными локонами и с нетерпением ждала, когда волосы вновь отрастут.
Накануне Высоцкая весьма удивила поклонников. На своей странице в Instagram Юлия опубликовала фото, на котором продемонстрировала новую ультракороткую стрижку.
«Начнём новую жизнь с понедельника?)», - подписала снимок она.
Пользователи Сети осыпали звезду комплиментами, назвав ее примером для подражания: «Юлия Вы такая стильная,просто что-то», «Вы прекрасная женщина! Стрижка супер! Стильно и красиво!», «Пример для подражания!!», «Шикарный образ», «Изысканная ! Всегда стильная !!! Очень эффектная женщина!»
А как вам новый образ актрисы?
Фото: instagram.com, eastnews.ru