Актриса кардинально сменила имидж

В прошлом году специально для съемок фильма «Рай» Андрея Кончаловского Юлия Высоцкая кардинально сменила имидж, сделав экстремально короткую стрижку. Тогда актриса признавалась, что ей было тяжело расставаться с роскошными локонами и с нетерпением ждала, когда волосы вновь отрастут.

Публикация от Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial) Сен 4 2016 в 3:23 PDT

Накануне Высоцкая весьма удивила поклонников. На своей странице в Instagram Юлия опубликовала фото, на котором продемонстрировала новую ультракороткую стрижку.

Публикация от Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial) Июл 17 2017 в 12:57 PDT

«Начнём новую жизнь с понедельника?)», - подписала снимок она.

Пользователи Сети осыпали звезду комплиментами, назвав ее примером для подражания: «Юлия Вы такая стильная,просто что-то», «Вы прекрасная женщина! Стрижка супер! Стильно и красиво!», «Пример для подражания!!», «Шикарный образ», «Изысканная ! Всегда стильная !!! Очень эффектная женщина!»

А как вам новый образ актрисы?

Фото: instagram.com, eastnews.ru