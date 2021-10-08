passion.ru
1 мин.

Юлия Высоцкая призналась в сложностях жизни с Андреем Кончаловским

48-летняя актриса и супруга известного режиссера Андрея Кончаловского Юлия Высоцкая рассказала об их семейных отношениях. Влюбленные отпраздновали 25-летие совместной жизни, но актриса отмечает, что жизнь с режиссером совсем непростая, и даже такая крепкая пара не раз находилась на грани расставания.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский

Фото: @juliavysotskayaofficial/Instagram

«Мы, как бы это странно ни звучало, мы родные люди и поняли это рано, когда встретились. Мы могли бы расстаться в какие-то моменты, могло бы что-то случиться, но мы близкие. Это какая-то близкая связь», — поделилась актриса в беседе с Дмитрием Быковым.

Романтика в семье Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского

За долгие годы совместной жизни в отношениях Юлии и Андрея было много негативных моментов. Пара пережила всемирную известность режиссера, болезнь дочери, взросление сына и большое количество других проблем. Но супруги всегда стараются поддерживать друг друга и не доводить до крайностей. Высоцкая также отмечает, что работать с мужем ей намного легче, чем жить.

Режиссер, который в юные годы славился своими многочисленными романами и до встречи с Юлией воспитал четверых детей, уже четверть века верен своей пятой супруге. Высоцкая не видит в этом ничего удивительного, ведь они с мужем очень близки и имеют общие цели.

Фото и видео: Instagram