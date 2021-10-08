Юлия Высоцкая призналась в сложностях жизни с Андреем Кончаловским
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Фото: @juliavysotskayaofficial/Instagram
«Мы, как бы это странно ни звучало, мы родные люди и поняли это рано, когда встретились. Мы могли бы расстаться в какие-то моменты, могло бы что-то случиться, но мы близкие. Это какая-то близкая связь», — поделилась актриса в беседе с Дмитрием Быковым.
За долгие годы совместной жизни в отношениях Юлии и Андрея было много негативных моментов. Пара пережила всемирную известность режиссера, болезнь дочери, взросление сына и большое количество других проблем. Но супруги всегда стараются поддерживать друг друга и не доводить до крайностей. Высоцкая также отмечает, что работать с мужем ей намного легче, чем жить.
Режиссер, который в юные годы славился своими многочисленными романами и до встречи с Юлией воспитал четверых детей, уже четверть века верен своей пятой супруге. Высоцкая не видит в этом ничего удивительного, ведь они с мужем очень близки и имеют общие цели.
Фото и видео: Instagram