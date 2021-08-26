Юлия Высоцкая показала фото студенческих лет и поделилась воспоминаниями о юности
Актриса до сих пор с волнением вспоминает день, когда увидела свое имя в списках поступивших в Белорусскую художественную академию: «После всех мытарств в течение 10 дней: туры, экзамены, собеседования, когда я прочла свою фамилию, мы с мамой шли по проспекту Сурганова и смеялись минут 15, не могли говорить. Случилась настоящая истерика», — описывает непередаваемые эмоции Юлия Высоцкая.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @juliavysotskayaofficial
Трудности начались во время обучения: «Когда люди поступают, им кажется, что они гениальные и что они знают все. В конце первого курса у них начинают закрадываться какие-то сомнения. Второй курс — самый сложный, потому что люди начинают понимать, что не все так просто. Нужно уметь владеть голосом, произносить слова, что нужно соединить танец, сценическое движение и речь. Как правило, к концу четвертого курса ощущение, что ты не знаешь ничего! Ты не просто белый лист, а еще больше не уверен в себе, сомневаешься, что выбрал правильную профессию, что есть способности», — рассказала актриса. Но, по ее словам, время расставляет все на свои места.
Юлия с трепетом вспоминает годы учебы в Минске и с теплотой говорит и о товарищах: «У нас, считалось, был хороший курс. Хорошие ребята учились рядом: тот же Джемал Тетруашвили, Толик Кот. У нас вообще хорошее такое поколение, плодовитое было время. Когда весь Минск пришел на наш спектакль, это было и волнительно, и приятно. Ко мне подошла подруга и сказала: "Все твои ухажеры в зале"», — поделилась она.
За одного из таких студенческих приятелей Юля и вышла замуж. Актриса зарегистрировала отношения с однокурсником Анатолием Котом. Правда, брак изначально был фиктивным: союз был заключен ради получения актером белорусского гражданства.
Совсем скоро Юлия встретит настоящую любовь — в 1996 году на одном из фестивалей молодую девушку заметит маститый режиссер Андрей Кончаловский, который буквально сразу потеряет голову от любви и решится уйти от жены и детей. Через три дня после знакомства влюбленные улетят в Турцию, а через три года поженятся. А когда их союзу будет 20 лет — Андрей и Юлия обвенчаются в церкви.
Фото и видео: Instagram, Rambler
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram