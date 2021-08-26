Юлия Высоцкая показала фото студенческих лет и поделилась воспоминаниями о юности

Юлия с трепетом вспоминает годы учебы в Минске и с теплотой говорит и о товарищах: «У нас, считалось, был хороший курс. Хорошие ребята учились рядом: тот же Джемал Тетруашвили, Толик Кот. У нас вообще хорошее такое поколение, плодовитое было время. Когда весь Минск пришел на наш спектакль, это было и волнительно, и приятно. Ко мне подошла подруга и сказала: "Все твои ухажеры в зале"», — поделилась она.

За одного из таких студенческих приятелей Юля и вышла замуж. Актриса зарегистрировала отношения с однокурсником Анатолием Котом. Правда, брак изначально был фиктивным: союз был заключен ради получения актером белорусского гражданства.

Совсем скоро Юлия встретит настоящую любовь — в 1996 году на одном из фестивалей молодую девушку заметит маститый режиссер Андрей Кончаловский, который буквально сразу потеряет голову от любви и решится уйти от жены и детей. Через три дня после знакомства влюбленные улетят в Турцию, а через три года поженятся. А когда их союзу будет 20 лет — Андрей и Юлия обвенчаются в церкви.