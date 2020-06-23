Юлия Высоцкая показала фото из юности и рассказала о рухнувшей мечте стать моделью: «Сказали похудеть на 7 кг»

«Не прошло и трех месяцев, как руки дошли до старых фотографий... Эта была сделана в 1997 году, я жила и училась в Лондоне, хотела подработать, друг уговорил сходить в модельное агентство. Сделали фотки, пошли, а там мне сказали, что нужно килограмм 7 сбросить. Не сложилась карьера модели», — с юмором рассказала Юлия Высоцкая о своей молодости.

«С семью кг или без них, Юлечка — красавица», «Какая чудесная», «Естественная красота», «Сбросить? Садисты!», «Красивая, не такая, как все», «И слава богу, что карьера модели не сложилась! Вы мой кулинарный бог!», «Мне кажется, что и без модели.... жизнь сложилась», «Прекрасная», «Ничего они в красоте не понимают. Или вы не в то агентство пошли. Какие килограммы. Если через глаза красоту души видно, остальное неважно», «Вы прекрасны на фото, вы и сейчас прекрасны. А агентство просто не смогло увидеть ту истинную благородную красоту!», «Классная», — прокомментировали подписчики Юлии.