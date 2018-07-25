Юлия Высоцкая поделилась редким фото с любимым мужем

«Невероятно красивая пара!!!», «Можно, написать много хороших слов об этой паре:мудрые, умные, талантливые, красивые..!Они много пережили, они много трудятся и заслуживают всего самого светлого!! «Мужчина и Женщина» «...И вечная Любовь..!»✨💕», «Хороши даже со спины !», «Удивительная пара! Целостная. Смотришь и внутри ощущение единства, принятия. Насколько точное попадание. Как скала и ветер», «Чувствуется взаимопонимание во всем! Завидно! Какое счастье быть рядом с умным мужчиной!», «От вашей пары прям веет счастьем!!!», — восхищаются супругами подписчики.