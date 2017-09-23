Сегодня в семье экс-солистки группы «Тату» Юлии Волковой настоящий праздник – ее дочери Виктории исполняется 13 лет.

«Моя любовь! Моя звёздочка! Сокровище! Бусинка моя! Конфетка!Моя куколка!Ненаглядная! Красавица!Котик мой!Солнце!Радость моя!Прелесть!Цветочек мой!Пирожок! Моя родная!Девочка моя! Доченька. С какой же скоростью летит время? Тебе сегодня уже 13 лет. С Днём Рождения,моя любовь. Я безумно тебя люблю!Ты-огромная молодец во всем! Моя гордость и кстати,уже во многом мой пример Здоровья тебе крепкого счастья громадного побед во всем,а ты по другому и не умеешь пусть все твои мечты сбываются иди всегда вперёд,смело и уверенно,как ты это и делаешь, я всегда рядом и помогу тебе во всем. Оставайся такой же настоящей, доброй, искренней, чувственной, отважной, сильной, упёртой, смелой, веселой. Happy Birthday,my sweet love. Все остальное сегодня на празднике», - написала она.

Поклонники присоединились к поздравлениям Волковой, отметив, что ее дочь растет настоящей красавицей: «Уже подросток!) поздравляю!:)», «Поздравляю Вас!!! Вы как 2 сестрички)», «Юлечка поздравляю тебя и твою прекрасную доченьку с праздником», «Поздравляю всю вашу семью с именниницей)) Красавица, умница и очень приятная, воспитанная и яркая девушка Вика)».

Фото: instagram.com