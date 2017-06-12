Бывшая участница группы t.A.T.u стала гостьей Леры Кудрявцевой в проекте «Секрет на миллион»

32-летняя певица Юлия Волкова стала участницей нового выпуска «Секрета на миллион». Знаменитость рассказала о старшей сестре, которая живет в Германии, о любимом человеке, а также об уникальной операции по возвращению голоса, которую ей пришлось пережить.

Пять лет назад певица столкнулась с раком: врачи диагностировали у исполнительницы злокачественную опухоль щитовидной железы. Волкову прооперировали в Москве. Операция была сделана вовремя — ,болезнь не успела поразить другие органы. Юлии не понадобилась химиотерапия, а от врачей она получила стандартные рекомендации. «Не загорать, не греться, не допускать физических нагрузок, постоянно принимать гормоны и периодически сдавать анализы на онкомаркеры», — рассказала Юлия в эфире.

кадр из передачи

Однако певице пришлось столкнуться с серьезной проблемой: во время операции по удалению щитовидной железы был задет голосовой нерв. Как вспоминает «татушка», ей было сложно просто дышать, не говоря уже о разговорах и пении. Волкова консультировалась с ведущими специалистами в Германии и Израиле, но никто не знал, как помочь звезде. По рекомендации лечащего врача, девушка обратилась к специалисту по голосовым связкам, посоветовавшему корейскую клинику.

Юлия вспоминает, как проводилась операция по восстановлению голоса в Корее: «Мне вводили через рот какое-то вещество, обезболивали, передо мной была камера, я видела себя и все время должна была говорить». Певица признается, что сложнее всего было молчать целый месяц после операции. Она вернулась домой к детям и в течение месяца общалась с ними посредством смс-сообщений, записок и жестов. Волкова вспоминает, что очень боялась начинать говорить, но уже тогда поняла, что чудо произошло.

Публикация от Julia Volkova | Юля Волкова (@official_juliavolkova) Июн 12 2017 в 9:09 PDT

Сегодня девушка утверждает, что живет полной жизнью и занимается творчеством — в мае этого года певица представила свою новую песню «Просто забыть».