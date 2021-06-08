Юлия Волкова об эпатажном поведении на сцене: «Шаповалов знал, что я это сделаю»

Однако, несмотря на бешеную популярность и огромные гонорары, закулисье такой жизни было не самым приятным. На тот момент Юлии было всего 16 лет, но несмотря на столь юный возраст, Шаповалов предлагал делать такие вещи, на которые не осмелится даже взрослый человек.

В интервью Волкова призналась, что для клипа «Простые движения» Шаповалов попросил девушку сесть перед камерой и мастурбировать до тех пор, пока она не достигнет оргазма. По словам певицы, он просто хотел добиться ненаигранных эмоций, который передадут смысл песни.

Под эту же песню на концерте в Японии Волковой было предложено сесть перед 50-тысячной аудиторией, запустить руку в джинсы и самоудовлетворить себя.