Юлия Волкова об эпатажном поведении на сцене: «Шаповалов знал, что я это сделаю»
В своем шоу ведущая расспросила Юлия Волкову, которая недавно баллотировалась в депутаты от партии «Единая Россия», о том, как же складывалась ее карьера в самом начале пути. Бывшая «татушка» без цензуры рассказала, что их бывший продюсер Иван Шаповалов придумал проект, который вышел на мировой уровень и стал самым популярным в Европе и на Западе после клипа «Я сошла с ума».
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Однако, несмотря на бешеную популярность и огромные гонорары, закулисье такой жизни было не самым приятным. На тот момент Юлии было всего 16 лет, но несмотря на столь юный возраст, Шаповалов предлагал делать такие вещи, на которые не осмелится даже взрослый человек.
В интервью Волкова призналась, что для клипа «Простые движения» Шаповалов попросил девушку сесть перед камерой и мастурбировать до тех пор, пока она не достигнет оргазма. По словам певицы, он просто хотел добиться ненаигранных эмоций, который передадут смысл песни.
Под эту же песню на концерте в Японии Волковой было предложено сесть перед 50-тысячной аудиторией, запустить руку в джинсы и самоудовлетворить себя.
«Он же не делал это с точки зрения чего-то плохого и чего-то из вон выходящего… он знал, что я это сделаю», — разоткровенничалась Юлия.
И такой подход оправдал себя. По версии журнала Forbes, в 2005 году группа «Тату» заработала $3,3 миллиона, а в 2006 году — $1,4. Но сейчас, спустя 20 лет, после распада группы Иван Шаповалов отдал бренд девушкам. Они гастролируют с песнями и зарабатывают.
Юлия Волкова также поделилась секретами о своей личной жизни. У певицы был роман с грузинским вором в законе. При этом страсть к брутальным мужчинам у девушки началась еще раньше, когда у нее были отношения в 2001 году со своим телохранителем — Павлом Сидоровым.
«Мне нравится характер, упорство, жесткость», — поделилась Волкова.
Сейчас Юлия активно гастролирует и выступает на сценах столичных клубов.
Фото и видео: Globallook, Instagram, Starface
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