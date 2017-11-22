Яндекс.Такси презентовал Medialab в Музее Москвы.

Вчера, 28 ноября, в Музее Москвы состоялся закрытый показ короткометражных фильмов, первого эксперимента Медиалаборатории Яндекс.Такси. Федор Бондарчук, Михаил Врубель, Илья Стюарт и другие мастера своего дела стали звездными наставниками молодых режиссеров, получивших грант на съемки 5 короткометражных фильмов под руководством студий Базелевс, Art Pictures, Водород, Versus, Hype Film. Дебютантами в режиссуре выступили певица Даша Чаруша, музыкант Дима Хаски, а также Сергей Поварницын, Иван Плечев и Андрей Золотарев. Работы молодых режиссеров пришли оценить Юлия Топольницкая, Федор и Тата Бондарчук, Илья Стюарт, Татьяна Арно, Григорий Добрыгин, Никита Ефремов, Надежда Михалкова, Юрий Колокольников, Светлана Устинова, Александр Раппопорт и многие другие. Онлайн-премьера фильмов состоится в декабре 2017 года. А пока можно ознакомиться с трейлерами фильмов — они уже опубликованы в Сети.

Режиссер фильма «Психотроника» (под руководством Ильи Стюарта) стал Дима Хаски: «Я сумасшедший человек, понимаете. Все, что я делаю, обладает высоким флером душевной болезни. И всему, что я делал до этого и буду делать дальше, свойственна именно такая тематика. Во время съемок мы использовали разного рода ретроспективные приемы. Например, снимали сцену с такси на фоне обратной проекции. Это олдовый ретро прием. Мы снимали общие планы автомобиля, подготовив модельку такси и декорации с точной копией из промзон. Было здорово получить для всего этого финансирование и команду профессионалов, снимающую фильм вместе со мной. Наконец я на практике попробовал то, что мне нравится в кино».

Режиссером вампирской трагикомедии «Голод» стал Сергей Поварницын.

Режиссером романтической комедии «Хороший День» (под руководством Ильи Найшуллера) стала Дарья Чаруша: «Это мой первый игровой короткий метр. Что может быть прекраснее? Это бесценный опыт работы с одной из лучших команд в этой сфере, который нельзя купить ни за какие деньги. Этот опыт дает мне понимание того, хочу ли я быть режиссером и, конечно, того, что все возможно. Мне кажется, что гуманизм, а также отсутствие расовых предрассудков – это те идеи, которые мы, как деятели искусства, должны транслировать. Жизнь имитирует искусство, поэтому все, что люди видят на экранах и в телевизоре, приносится в жизнь. И если мы будем говорить о любви к людям, о том, что все мы хотим счастья и взаимопонимания, о человеческих историях, то это и будет воспеваться в дальнейшем в обществе».

Режиссером пост-апокалиптического триллера «Темная ночь» (под руководством Михаила Врубеля) стал Иван Плечев:

Автор фильма Deus Ex — Андрей Золотарев, продюсером также выступил Михаил Врубель.

«Кино — первый наш эксперимент, — подытожила Александра Санчес-Перес, руководитель проекта Medialab. — Мы его будем продолжать, но это не значит, что у нас не появятся другие эксперименты в различных дисциплинах».