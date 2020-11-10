Юлия Такшина в кожаном платье игриво «засветила» стройные ноги: «В 40 лет жизнь только начинается»

«Великолепная», «Юлия, ты очень красивая», «Девушка Джеймс Бонда! А насчет 40 лет и жизнь начинается — это верно! Только одно не понятно... Такая красавица, умница, куда они смотрят? Счастья, счастья, счастья!», «Красивые фото», «Завораживающая красота», «Шикарная и экстравагантная», «Такая молодая», «Загадочная», «Ослепительно прекрасна и волшебно неотразима», — осыпали Юлию Такшину комплиментами.

Ранее актриса рассекретила свой роман с коллегой Вячеславом Гугиевым. Юлия показала фото, на котором они с избранником запечатлены в лифте. «Смотреть в одну сторону», — подписала она тогда снимок и сопроводила его смайлами-сердцами.

Юлия Такшина долго не могла найти своего счастья после расставания с Григорием Антипенко, с которым познакомилась на съемках сериала «Не родись красивой». Их отношения длились 7 лет, у пары родились двое сыновей Иван и Федор. В интервью актриса рассказывала, что хотела бы видеть рядом с собой надежного мужчину и не важно, как он выглядит.