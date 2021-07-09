Юлия Такшина: учеба на журфаке, работа танцовщицей и другие интересные факты об актрисе

В вузе девушка проучилась всего полтора года. Учебу она бросила, потому что трудно было ее совмещать с работой в танцевальном коллективе Олега Газманова.

Во время переезда в Москву из родного Белгорода Юля переживала непростые времена: жила на съемных квартирах, а иногда и в залах, где проходили репетиции. Все вещи она носила с собой.

Год Юлия работала моделью у Сергея Зверева.

В 22 года Такшина поступила на актерский факультет театрального училища им. Щукина.

Юлия снималась в клипе Дмитрия Маликова «Бисер» и в двух клипах группы «Стрелки».