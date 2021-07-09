Юлия Такшина: учеба на журфаке, работа танцовщицей и другие интересные факты об актрисе
Впервые о желании стать артисткой Юля Такшина заявила родителям в 7-летнем возрасте. Девочка непременно хотела попасть работать в «Современник», где танцором был ее старший брат.
В подростковом возрасте под влиянием брата Юлия пошла учиться с танцевальную студию. Когда ей было 15 лет, брат заявил, что девочка растолстела. И она похудела до рекордных 39 кг. Врачи диагностировали у подростка дистрофию второй степени.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/uliatakshina
Но после школы Юлия внезапно выбрала иное, нежели хореография, направление для учебы. Она поступила на журфак МГУ. Для того, чтобы получить хорошие оценки на творческом вступительном испытании, Такшина взяла интервью у Алексея Кортнева.
В вузе девушка проучилась всего полтора года. Учебу она бросила, потому что трудно было ее совмещать с работой в танцевальном коллективе Олега Газманова.
Во время переезда в Москву из родного Белгорода Юля переживала непростые времена: жила на съемных квартирах, а иногда и в залах, где проходили репетиции. Все вещи она носила с собой.
Год Юлия работала моделью у Сергея Зверева.
В 22 года Такшина поступила на актерский факультет театрального училища им. Щукина.
Юлия снималась в клипе Дмитрия Маликова «Бисер» и в двух клипах группы «Стрелки».
Юлия сыграла в 57 фильмах и сериалах. Но полюбилась она широкому зрителю после съемок в сериале «не родись красивой», где исполнила роль стервозной секретарши Вики.
На съемочной площадке актриса познакомилась с Григорием Антипенко, с которым прожила несколько лет и от которого родила двоих сыновей — Ивана и Федора.
На съемках сериала Юлия и исполнительница роли Киры Ольга Ломоносова сначала не понравились друг другу, но через месяц совместной работы подружились. Сейчас они хорошие подруги.
У Юлии нет секретов, к которым она прибегает для сохранения красоты и идеальной фигуры. Однажды она призналась, что может ночью съесть пирожное. Но актриса ведет активный образ жизни, что помогает ей оставаться в форме.
У Юлии феноменальная память. Чтобы выучить текст роли, ей достаточно прочесть отрывок текста пару раз. После того, как сцену отсняли. актриса тут же освобождает память, забывая то, что учила раньше.
Фото и видео: Instagram, youtube-канал Дмитрий Маликов
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