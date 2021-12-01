Юлия Такшина примерила образ Злой королевы из «Белоснежки» и рассказала о любви к зиме

Одеяние черного цвета, красное длинное полотно, одетое поверх головы и ниспадающее вниз на землю и «заколдованное» яблоко: все это приводит лишь к одной ассоциации — актриса сериала «Не родись красивой» Юлия Такшина примерила на себя образ Злой королевы. Однако, это вовсе не значит, что она собралась покушаться на прекрасную Белоснежку. У актрисы всего лишь обострилась любовь к сказочным чудесам с приходом зимы. «Зима — это замечательное время года, когда все начинают верить в чудеса. На землю спускается снежная королева и все вокруг напоминает сказку», — делится она сокровенным под своим постом в Instagram.

Звезда фильма «Неадекватные люди» даже нашла способ полюбить чрезмерные заморозки, которые донимают нашу полосу в период наступления зимы. «В это время года прекрасно все без исключения! Даже лютые морозы, и те хороши, ведь именно они учат любить и ценить тепло и уют родного дома», — рассказала она подписчикам.