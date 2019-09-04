Юлия Снигирь в элегантном образе, Олеся Судзиловская в ярких брюках и другие звезды на премьере фильма «Одесса»

Действие в картине происходит в Одессе, в августе 1970 года. Самая жара, город забит курортниками, в гости к тестю с тещей, Григорию Иосифовичу и Раисе Ировне Давыдовым, прилетают из Москвы их зять Борис, журналист-международник, и его восьмилетний сын Валерик. Но именно в день их прилета в Одессе объявляют холерный карантин, город закрывают. Так приехавший на пару дней московский зять погружается в мир, измененный серьезной опасностью. Вскроются семейные тайны, произойдут невероятные события и случится большая запретная любовь...

В широкий прокат фильм «Одесса» Валерия Тодоровского выходит 5 сентября. Купить билеты можно здесь.