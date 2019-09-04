Юлия Снигирь в элегантном образе, Олеся Судзиловская в ярких брюках и другие звезды на премьере фильма «Одесса»

Первыми увидеть новую работу известного режиссера удалось Юлии Снигирь, Альбине Джанабаевой и Валерию Меладзе, Олесе Судзиловской, Алике Смеховой, Аглае Тарасовой и другим знаменитостям. Представили картину публике сам Валерий Тодоровский, а также сыгравшие в фильме Леонид Ярмольник, Ирина Розанова, Ксения Раппопорт, Евгения Брик и другие члены съемочной команды.
Действие в картине происходит в Одессе, в августе 1970 года. Самая жара, город забит курортниками, в гости к тестю с тещей, Григорию Иосифовичу и Раисе Ировне Давыдовым, прилетают из Москвы их зять Борис, журналист-международник, и его восьмилетний сын Валерик. Но именно в день их прилета в Одессе объявляют холерный карантин, город закрывают. Так приехавший на пару дней московский зять погружается в мир, измененный серьезной опасностью. Вскроются семейные тайны, произойдут невероятные события и случится большая запретная любовь...
В широкий прокат фильм «Одесса» Валерия Тодоровского выходит 5 сентября. Купить билеты можно здесь.
Текст: Роман Страстный
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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