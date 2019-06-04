Юлия Снигирь вместе с Джудом Лоу снялись в продолжении сериала «Молодой папа»

Раньше особой популярностью за границей пользовались российские ученые и врачи, однако теперь в этом списке еще находятся и отечественные артисты. Ни для кого не секрет, что попасть в киноиндустрию другой страны — значит не только заявить о себе миру, но и научиться работать в новых условиях.

Известная в России, а теперь и за рубежом, 36-летняя Юлия Снигирь участвовала в съемках второго сезона известного сериала «Молодой папа», в котором главную роль исполняет американский актер Джуд Лоу.