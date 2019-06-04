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Юлия Снигирь вместе с Джудом Лоу снялись в продолжении сериала «Молодой папа»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Актриса Юлия Снигирь

Фото: Instagram
Актриса приняла участие в съемках второго сезона сериала, который выйдет на экраны в ноябре 2019-го.

Раньше особой популярностью за границей пользовались российские ученые и врачи, однако теперь в этом списке еще находятся и отечественные артисты. Ни для кого не секрет, что попасть в киноиндустрию другой страны — значит не только заявить о себе миру, но и научиться работать в новых условиях.

Известная в России, а теперь и за рубежом, 36-летняя Юлия Снигирь участвовала в съемках второго сезона известного сериала «Молодой папа», в котором главную роль исполняет американский актер Джуд Лоу.

Кого именно сыграла российская артистка — неизвестно, однако, судя по восхищению режиссера сериала Паоло Соррентино, Юлия показала свой актерский талант на высшие баллы.

«В поисках кадра. Великая актриса Юлия Снигирь», — подписал опубликованную фотографию Соррентино.

Его слова поддержал актер сериала «Молодой папа» Хавьер Камара и коротко прокомментировал: «Браво». Подписчики итальянского режиссера также не остались в стороне и наперебой стали присылать свои комментарии.

«Спасибо! Для меня честь сниматься у великого режиссера», — лаконично высказалась счастливая Юлия Снигирь.

Выход второго сезона популярного испано-итальяно-французского сериала «Молодой папа» ожидается осенью 2019-го года, однако сюжет до сих остается загадкой. Премьера первого сезона состоялась 21 октября 2016 года.

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: Instagram

Видео: YouTube

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