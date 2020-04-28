Юлия Снигирь показала свой правдивый портрет без фильтров и высказалась о естественной красоте

«Про фотошоп. Можно сказать, что его стало слишком много вокруг, и мы уже забыли, как выглядит на фото (и видео) нормальный человек. Но портреты Марлен Дитрих или Греты Гарбо, например, снимали с таким ярким светом, что разглядеть какие-то недостатки было невозможно (это касалось и крупных планов в кино — для них всегда ставился отдельный свет, который вообще никак не монтировался с общей сценой). Это была "идея" недоступной, идеальной звезды. Чтобы стать популярной, невысокая полноватая брюнетка Норма Джин радикально изменила свою внешность (и имя). Мне кажется, что сегодня в моде как раз естественность. Стали появляться рекламные кампании с обычными женщинами, а не супермоделями. Актрисам необязательно теперь быть идеальными.

Но тем не менее. Сейчас так просто своими руками улучшить себя на фото — очень трудно удержаться.

Вот мой портрет. Здесь нет фильтра и фотошопа. Но. Снято это при удачном освещении, на хорошую камеру, держу я ее чуть сверху, и у меня накрашены ресницы.

Можно ли назвать это фото естественным? Сомневаюсь. Вывода никакого нет. Просто мысли вслух», — высказалась актриса о естественной красоте.

«Самая красивая», «Вы очень красивая и с фотошопом и без фотошопа», «И умница, и красотка», «Кожа у вас хорошая и волосы, и черты лица и все», «Очень хорошее естественное фото. Любо дорого смотреть, оставайтесь такой», — похвалили Юлию в комментариях.

А вы согласны с мнением артистки?