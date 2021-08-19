Юлия Снигирь показала подросшего сына от Евгения Цыганова

Но их отношения не всегда были безоблачными, а начинались со страшного скандала — ради Снигирь Цыганов развелся со своей первой супругой, в браке с которой родились семеро детей. Долгое время поклонники категорически не принимали решение артиста, а Юлю называли просто — «разлучница». Но спустя время бывшим мужу и жене удалось выстроить коммуникацию ради детей. Сегодня папа принимает активное участие в их воспитании. А Юлия поддерживает с каждым теплые отношения.