Юлия Снигирь показала подросшего сына от Евгения Цыганова
Новую фотографию Юлия и Федор сделали в ресторане, куда они пришли в casual-нарядах: платье артистки оранжевого цвета отлично сочеталось с бежевым классическим пиджаком. Тогда как Федя выбрал для себя желтый худи. «Любовь», — лаконично подписала снимок актриса, а подписчики сразу отметили поразительное сходство сына с папой.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @ yuliasnigir
Отношения актеры долгое время скрывали, появляясь на мероприятиях порознь. И даже слухи о рождении совместного ребенка не сразу заставили звезд открыть правду. Но на сегодняшний день Юлия и Евгений — официально женаты. И снимаются вместе в новом проекте по мотивам романа Булгакова — киноработе «Воланд». Нетрудно догадаться, что супругам достались роль Мастера и Маргариты.
Но их отношения не всегда были безоблачными, а начинались со страшного скандала — ради Снигирь Цыганов развелся со своей первой супругой, в браке с которой родились семеро детей. Долгое время поклонники категорически не принимали решение артиста, а Юлю называли просто — «разлучница». Но спустя время бывшим мужу и жене удалось выстроить коммуникацию ради детей. Сегодня папа принимает активное участие в их воспитании. А Юлия поддерживает с каждым теплые отношения.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press
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